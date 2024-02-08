Altın fiyatlarında Fed etkisi sürüyor: Rota aşağı yönlü mü, gram altın bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında hafif seyirli düşüşler sonrası yatırımcılar altındaki son gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Fed faiz kararı sonrası yükselen ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisinin gelmesiyle yönünü aşağıya kırdı. Altın güne nasıl başladı?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 33 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı 2 bin lira, çeyrek altın 3 bin 290 liradan satılıyor.

Piyasalar yurt içinde yeni Merkez Bankası Fatih Karahan'ın enflasyon raporu toplantısında vereceği mesajları takip edecek.

Küresel piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik mesajlar bulunuyor. Piyasalar hala mayıs ayından itibaren faiz indirimi olasılığını yüzde 80 olarak fiyatlıyor.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





