Altın fiyatlarında hareketlilik! 18 Mart Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 18 Mart 2022 Cuma

18 Mart 2022 Cuma günü yani haftanın beşinci gününde de çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED)’in faiz kararını duyurmasının ardından Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yüzde 14 olan faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakma kararı aldı. Peki 18 Mart Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 18 Mart 2022 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın fiyatı alış: 914,74 TL

Gram altın satış: 914,99 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.931,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.001,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.974,00 TL

Yarım altın satış: 3.011,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.486,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.506,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 6.170,78

Tam altın satış: 6.329,67

