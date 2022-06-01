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ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK GELİŞME 1 HAZİRAN 2022! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında son durum!

01.06.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri 1 Haziran 2022 Çarşamba günü de yatırımcılar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba gününün altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK GELİŞME 1 HAZİRAN 2022! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında son durum!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Haziran Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. 1 Haziran tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durumu ve güncel fiyatları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba son dakika altın fiyatları...

1 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 969,39 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 968,61 lira satış fiyatı 968,76 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.381,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.300,00 TL satış fiyatı 6.371,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.202,00 TL'den yapan yarım altın, 3.155,00 TL alış 3.197,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.601,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Haziran itibariyle 1.578,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.598,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.306,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.377,00 TL

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