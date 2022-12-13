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ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK VİRAJ! FED faiz kararı öncesi 13 Aralık 2022 Salı tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

13.12.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün (13 Aralık 2022 Salı) ve yarın yapılacak olan FED faiz kararı toplantısı sebebiyle yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yarın FED faiz kararı için açıklamada bulunması bekleniyor. Birçok kişi internette güncel fiyatları araştırıyor. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte FED faiz kararı öncesi 13 Aralık 2022 Salı günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK VİRAJ! FED faiz kararı öncesi 13 Aralık 2022 Salı tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum 13 Aralık 2022 Salı günü hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını yüzde 0,08 artışla 18,6453 TL'den yapan dolar, dün 18,6379 TL alış, 18,6527 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, 13 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte FED faiz kararı öncesi 13 Aralık 2022 Salı günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 ARALIK 2022 SALI)

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Altın fiyatları, 13 Aralık 2022 Salı günü yeşil ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.066,954 TL'den yapan gram altın bugün 1.068,32 TL alış, 1.068,44 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,058,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.001,00 liradan alınıyor, 7.067,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,541.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.491,00 liradan alınıyor, 3.552,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.770,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Aralık itibariyle 1.747,00 liradan alınıyor, 1.772,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 13 Aralık günü 7.014,00 TL alış, 7,080,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

ALTIN VE DOLARDA 2022'NİN SON VİRAJI

FED faiz kararı, 2022 Aralık ayı toplantısı sonrası açıklanacak ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sözleri
küresel piyasalar ile altın ve dolara yön verecek.

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alınacak. FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 21.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

FED BAŞKANI JEROME POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

Piyasaların gözleri Başkan Powell'in, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmasında olacak.

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FED FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bilindiği üzere FED, 2022 yılında faizleri peş peşe artırma kararı almıştı. Yılın son FED faiz toplantısında faizlerin, yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle de 75 baz puan artırılacağı düşünülüyor.

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