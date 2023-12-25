ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 25 ARALIK 2023: Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? Canlı ve anlık rakamlar!

Altın fiyatları 25 Aralık 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın açıklanan Aralık faiz kararı ile artış gösteren altın piyasasında hafta sonu gram altın 1.928 TL'den, çeyrek altın ise 3.085 TL'den işlem gördü. İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (25 ARALIK 2023)

Altın fiyatları, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.923,61 liradan alınıyor, 1.924,07 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 12.916,00 liradan alınıyor, 13.063,00 liradan el değiştiriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.458,00 liradan alınıyor, 6.558,00 iradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.239,00 liradan alınıyor, 3.279,000 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.798,62 TL alış, 13.052,63 TL satış fiyatından el değiştiriyor.







