ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 28 Eylül 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Öte yandan dolar son kapanışını 27.3337 TL 'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.3276 liradan, satış fiyatı ise 27.3400 liradan işlem görüyor. Yüzde 1.36'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 28.7844 TL'den yapan euro şu anda 28.7611 TL alış ve 28.8078 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 28 Eylül 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (28 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 28 Eylül 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.621,38 TL üzerinden yapan gram altın 1.547,43 liradan alınıyor, 1.647,64 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.103,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.972,00 liradan alınıyor, 11.105,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.575.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.503,00 liradan alınıyor, 5.576,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.787,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Eylül itibarıyla 2.744,00 liradan alınıyor, 2.788,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 28 Eylül günü 10.883.08 alış, 11.100.15 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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