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Altın fiyatlarında son durum nedir? 25 Şubat altın fiyatları ne kadar?

25.02.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki son durum herkesin gündeminde yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline kadar gitmesi 25 Şubat Cuma günü yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatlarında son durumu da etkiledi. Vatandaşlar bu savaş haberinin ardından altın fiyatlarındaki anlık değişimleri kontrol etmeye başladı. Peki 25 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 25 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte 25 Şubat Cuma güncel altın fiyatlar

Altın fiyatlarında son durum nedir? 25 Şubat altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediiliyor. 25 Şubat Cuma haftanın beşinci gününde yarım, çeyrek, ons, gram altın güncel fiyatları, dün dünyayı şoke eden Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesiyle farklı bir boyuta taşındı. Bu olay sonrası altın fiyatlarında yükselme oldu. İşte 25 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 25 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte 25 Şubat Cuma güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

ONS ALTIN NE KADAR?

25 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

Alış fiyatı: 1.916,07 Dolar

Satış fiyatı: 1.916,82 Dolar

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:

Gram altın alış fiyatı: 861,60 TL

Gram altın satış fiyatı: 861,88 TL

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.701,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.868,00 TL

Çeyrek altın:

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.428,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.472,00 TL

Yarım altın:

Yarım altın alış fiyatı : 2.859,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.944,00 TL

Tam altın:

Tam altın alış fiyatı: 5.640,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.826,00 TL

Ata altın:

Ata altın alış fiyatı: 5.792,00 TL

Ata altın satış fiyatı: 6.977,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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