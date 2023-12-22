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Altın fiyatlarında son durum! Uzman isimden çarpıcı 'faiz' uyarısı: "2023'te uyumaya devam edenleri artık kimse uyandıramaz"

22.12.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz gün açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti. Faiz artırımı, yalnızca döviz kurlarına değil, aynı zamanda altın fiyatlarına ve borsa endekslerine de yön verdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyarıda bulundu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum....

Altın fiyatlarında son durum! Uzman isimden çarpıcı 'faiz' uyarısı: "2023'te uyumaya devam edenleri artık kimse uyandıramaz"

Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararının ardından merak konusu oldu. Altın, çoğunlukla yatırımcılar tarafından ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülür. Merkez Bankası PPK Toplantısı sonrası yapılan açıklamalar ve faiz oranlarındaki değişiklikler altın fiyatlarına doğrudan yön verebilir. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı dün açıklandı. Yılın son toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "2023'te uyumaya devam edenleri artık kimse uyandıramaz, onlar için yapılacak bir şey yok." diyerek uyarıda bulundu. İşte 22 Aralık 2023 cuma günü ons, çeyrek ve gram altın fiyatları...

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ALTIN İÇİN 2024 YILINI İŞARET ETTİ

Uzman isim özel bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada 2024 yılını işaret edip şu ifadeleri kullanmıştı:

"Altın, haftaya yükselişle başladı. Dolar kuru 29 liraya yerleşti. Gram altın 1970 liraya yükseldi. Bütük ihtimalle yılı 1950-2000 lira aralığında tamamlayabiliriz. Gram altında hedef 2 bin lira. 2024 yılında 2500 - 2700 lira seviyesiyle alakalı beklentimi devam ettiriyorum."

UZMAN İSİMDEN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Açıklamasında "2020'de yeni dünya düzeni uyarılarını dikkate almayanlar 2023'de faiz illüzyonuna kapıldı" ifadesine yer veren uzman isim sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Neden çalışacağım ki, faizden iki katı geliyor' diyerek uyuyanların uyanmaya niyeti yok. 2023'de uyumaya devam edenleri artık kimse uyandıramaz, onlar için yapılacak bir şey yok."

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"2024'TE NASIL BİR DÜNYAYA UYANACAKLARINI ALGILAMIYORLAR"

Uzman isim konuyu takiben yaptığı bir sonraki paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Yeni dünya düzcenini ciddiye almayanlar, 2020'den beri imkanları olmasına rağmen alım yönünde (mülk, taşıt veya mal) harekete geçmedi. 'Geçici enflasyon', 'Faiz ve borsanın getirisi', 'Her şey düzelecek' diyenlere inandılar.

2023'de faiz illüzyonunda olanlar, 2024'te nasıl bir dünyaya uyanacağını algılayamıyor."

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"Faizi servet olarak görenlere söyleyeceğim tek şey:

Hiç üzülmeyin, hayal ettiğiniz her şeyin sahibi olamayacaksınız ancak kiralayabileceksiniz.

Plan buydu zaten. Sahibi olma, kirala.

Sistemin efendisi, sistemin kölelerine kiralayacak. Plan bu kadar basit."

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın 1.922,61 TL alış, 1.922,92 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Çeyrek altın 3.220,00 TL alış, 3.262,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

Ons altın2.049,55 dolar alış,2.049,80 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

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