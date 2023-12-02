Altın fiyatlarında tarihi istatistik! Gram altın ve ons altın için peş peşe açıklama: 2024 tahminleri tek tek ortaya çıktı

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz oranlarını yakın zamanda indirilebileceğine ilişkin haberler ve jeopolitik risklerle yeniden güvenli liman gömleğini giyerken Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı dün sabahın erken saatlerinde 2.095 doların üzerini test etti. 2.089,70 dolardan kapanan ons altın 6 Ağustos 2020'de gördüğü 2.072 dolarlık zirve seviyesini geride bıraktı.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS

GRAM ALTIN FİYATINDA TARİHİ ZİRVE

Yurt içinde ise gram altın fiyatları hem ons altın hem de dolar kurundan destek buldu. Altının gram fiyatı 1927 TL sınırına kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Haftalık performansa bakıldığında ise Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altın satış fiyatı yüzde 2,10 artışla 1.897 liraya, Cumhuriyet altının satış fiyatı ise yüzde 2,19 kazançla 12.757 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3.057 lira olan çeyrek altın satış fiyatı 3.127 liraya çıktı.

Piyasalardaki hareketli gün sonrası altın fiyatları için 2024 tahminleri de gelmeye başladı. Dev bankalar be kurumlar 2024 altın fiyatı tahminlerini peş peşe açıkladı.

ANZ BANK

“Altın hem jeopolitik krizden hem de ABD dolarındaki son satışlardan faydalanıyor. Bu yıl büyük ölçüde cansız olan yatırım talebi güçleniyor. Beklenenden daha zayıf gelen ekonomik veriler Fed’in erken faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendiriyor. Enflasyondaki gerileme 2024 yılının ilk yarısında reel faizlerin yükselme riskini artırırken, yılın ilerleyen dönemlerindeki faiz indirimleri altın yatırım talebi için destekleyici olacaktır. Güçlü merkez bankası alımlarına stratejik yatırım talebinin de katılmasıyla altının gelecek yıl 2.000 doların üzerinde işlem görmesini bekliyoruz.”

SOCIETE GENERALE

Societe Generale’deki emtia analistlerine göre altın fiyatları, 2024 yılının büyük bir bölümünde 2.200 dolar civarında kalacak. Bu yüzden analistler, altının 2.000 doların üzerine çıkmasının daha büyük bir rallinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Analistler şu yorumu yapıyor:

“Fed’in faiz artırımları muhtemelen zirveye ulaşırken, ABD faizlerindeki zirvenin diğer OECD ekonomilerine kıyasla daha yüksek ve muhtemelen daha erken olduğunu belirtmek gerekiyor. Başka bir deyişle, ABD faizleri diğer OECD ekonomilerindeki faizlerden daha fazla ve daha erken düşebilir. Bu da ileride olası bir dolar zayıflığına işaret ederek altın için bir rüzgar yaratabilir.”

TD SECURITIES

“Enflasyon hala Fed'in yüzde iki hedefinin oldukça üzerinde olduğundan, ABD Merkez Bankası’nın yakın zamanda bir genişleme sinyali vermesi pek olası değil. Bu nedenle altın fiyatlarının 2024'te sürdürülebilir bir şekilde 2.100 doların üzerine çıkaracağına inanıyoruz.”

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası son Emtia Görünümü raporunda, "Altın fiyatlarının 2024'te artması bekleniyor" diyor. Ayrıca raporda, "Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması, güvenli liman varlıklarına olan talebin artması nedeniyle fiyatların keskin bir şekilde yükselmesine neden olabilir” ifadelerine de yer verildi.

Coface Türkiye ve Orta Doğu Ekonomisti Seltem İyigün:

“GRAM ALTININ DEĞER KAZANMASI KUVVETLİ İHTİMAL”

Yurt içinde gram altın fiyatı içinse 2024 yorumları farklı değil. Coface Türkiye ve Orta Doğu Ekonomisti Seltem İyigün, “Küresel tarafta dolar değer kaybettikçe ya da en azından değer kazanma hızı azaldıkça ons altın tarafının kuvvetlendiği görüyoruz ve 2024 yılının ilk yarısının sonuna doğru Amerika Merkez Bankası'ndan gelecek bir faiz indirimi beklentileri son açıklamadan sonra kuvvetlenmiş oldu. Bundan dolayı da teknik seviyelerde altında bir yükselme gördük. Amerika'ya biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü zaten dolar/TL'de beklenen yön yukarı doğru. Dolayısıyla altın ons fiyatı yani dolar bazında değer kazandıkça gram altının değer kazanması oldukça kuvvetli ihtimal. Dediğim gibi Amerika'dan bizim beklentimiz faiz indirimidir. Ons’taki değer kazancı ve Fed'in faiz indirim beklentileri ile birlikte hem de dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketin kademeli bir şekilde devam edeceğine yönelik beklentiler gram altını desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Piyasa Analisti Hatice Kolçak:

“YIL SONUNA KADAR GRAM ALTIN 1900 LİRANIN ALTINA İNECEK”

Altın ve Para Piyasaları Hatice Kolçak da, "Gram altın 1900 TL seviyesine yerleşme çabasında. Ancak bana göre bu seviye de kalıcı olmayacak. Yıl sonuna kadar gram altın 1900 TL'nin altına inecek. Bu da yatırımcılar için alım fırsatı olacak” diye konuştu.

Kolçak, ons altın fiyatlarının da 2000 dolar seviyesine yerleşmek için çaba harcadığını ancak kısa vadeli bant aralığının 1980-2080 dolar olduğunu söyledi. Kolçak, yıl sonuna kadar ons altının tekrar 2000 doların altına gerileyeceğini tahmin etti. Kolçak, "Fakat bunu söylemek için çok erken görüyorum. Ama 2040’ı kırıp; 2070 ve 2100 dolar seviyesinde bir atak ons altında da görebiliriz." ifadelerini kullandı.







