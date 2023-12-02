FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarında tarihi istatistik! Gram altın ve ons altın için peş peşe açıklama: 2024 tahminleri tek tek ortaya çıktı

Altın fiyatlarında tarihi istatistik! Gram altın ve ons altın için peş peşe açıklama: 2024 tahminleri tek tek ortaya çıktı

02.12.2023 16:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed’in faiz adımlarına son vereceği ihtimaline neredeyse kesin gözü ile bakılırken hem ons altın hem de gram altın fiyatı rekor seviyeye yükseldi. Altın fiyatları tarihi zirvesinde konumlanmak için çabalarken, 2024 altın tahmini için kurumlar tek tek açıklamada bulundu. Aralarında Dünya Bankası, Anz Bank, Societe Generale ve TD Securities’in de olduğu dev kurumlar ons altın için 2100 dolar üzerini işaret etti. Altının gram fiyatı içinse ekonomistler ‘yükselişe devam’ dedi.

Altın fiyatlarında tarihi istatistik! Gram altın ve ons altın için peş peşe açıklama: 2024 tahminleri tek tek ortaya çıktı

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz oranlarını yakın zamanda indirilebileceğine ilişkin haberler ve jeopolitik risklerle yeniden güvenli liman gömleğini giyerken Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı dün sabahın erken saatlerinde 2.095 doların üzerini test etti. 2.089,70 dolardan kapanan ons altın 6 Ağustos 2020'de gördüğü 2.072 dolarlık zirve seviyesini geride bıraktı.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS

GRAM ALTIN FİYATINDA TARİHİ ZİRVE

Yurt içinde ise gram altın fiyatları hem ons altın hem de dolar kurundan destek buldu. Altının gram fiyatı 1927 TL sınırına kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Haftalık performansa bakıldığında ise Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altın satış fiyatı yüzde 2,10 artışla 1.897 liraya, Cumhuriyet altının satış fiyatı ise yüzde 2,19 kazançla 12.757 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3.057 lira olan çeyrek altın satış fiyatı 3.127 liraya çıktı.

Piyasalardaki hareketli gün sonrası altın fiyatları için 2024 tahminleri de gelmeye başladı. Dev bankalar be kurumlar 2024 altın fiyatı tahminlerini peş peşe açıkladı.

GRAM ALTIN (15)

ANZ BANK

“Altın hem jeopolitik krizden hem de ABD dolarındaki son satışlardan faydalanıyor. Bu yıl büyük ölçüde cansız olan yatırım talebi güçleniyor. Beklenenden daha zayıf gelen ekonomik veriler Fed’in erken faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendiriyor. Enflasyondaki gerileme 2024 yılının ilk yarısında reel faizlerin yükselme riskini artırırken, yılın ilerleyen dönemlerindeki faiz indirimleri altın yatırım talebi için destekleyici olacaktır. Güçlü merkez bankası alımlarına stratejik yatırım talebinin de katılmasıyla altının gelecek yıl 2.000 doların üzerinde işlem görmesini bekliyoruz.”

ONS ALTIN (16)

SOCIETE GENERALE

Societe Generale’deki emtia analistlerine göre altın fiyatları, 2024 yılının büyük bir bölümünde 2.200 dolar civarında kalacak. Bu yüzden analistler, altının 2.000 doların üzerine çıkmasının daha büyük bir rallinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Analistler şu yorumu yapıyor:

“Fed’in faiz artırımları muhtemelen zirveye ulaşırken, ABD faizlerindeki zirvenin diğer OECD ekonomilerine kıyasla daha yüksek ve muhtemelen daha erken olduğunu belirtmek gerekiyor. Başka bir deyişle, ABD faizleri diğer OECD ekonomilerindeki faizlerden daha fazla ve daha erken düşebilir. Bu da ileride olası bir dolar zayıflığına işaret ederek altın için bir rüzgar yaratabilir.”

iStock-1478128208

TD SECURITIES

“Enflasyon hala Fed'in yüzde iki hedefinin oldukça üzerinde olduğundan, ABD Merkez Bankası’nın yakın zamanda bir genişleme sinyali vermesi pek olası değil. Bu nedenle altın fiyatlarının 2024'te sürdürülebilir bir şekilde 2.100 doların üzerine çıkaracağına inanıyoruz.”

ONS ALTIN (13)

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası son Emtia Görünümü raporunda, "Altın fiyatlarının 2024'te artması bekleniyor" diyor. Ayrıca raporda, "Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması, güvenli liman varlıklarına olan talebin artması nedeniyle fiyatların keskin bir şekilde yükselmesine neden olabilir” ifadelerine de yer verildi.

ONS ALTIN (7)

Coface Türkiye ve Orta Doğu Ekonomisti Seltem İyigün:

“GRAM ALTININ DEĞER KAZANMASI KUVVETLİ İHTİMAL”

Yurt içinde gram altın fiyatı içinse 2024 yorumları farklı değil. Coface Türkiye ve Orta Doğu Ekonomisti Seltem İyigün, “Küresel tarafta dolar değer kaybettikçe ya da en azından değer kazanma hızı azaldıkça ons altın tarafının kuvvetlendiği görüyoruz ve 2024 yılının ilk yarısının sonuna doğru Amerika Merkez Bankası'ndan gelecek bir faiz indirimi beklentileri son açıklamadan sonra kuvvetlenmiş oldu. Bundan dolayı da teknik seviyelerde altında bir yükselme gördük. Amerika'ya biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü zaten dolar/TL'de beklenen yön yukarı doğru. Dolayısıyla altın ons fiyatı yani dolar bazında değer kazandıkça gram altının değer kazanması oldukça kuvvetli ihtimal. Dediğim gibi Amerika'dan bizim beklentimiz faiz indirimidir. Ons’taki değer kazancı ve Fed'in faiz indirim beklentileri ile birlikte hem de dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketin kademeli bir şekilde devam edeceğine yönelik beklentiler gram altını desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN (58)

Piyasa Analisti Hatice Kolçak:

“YIL SONUNA KADAR GRAM ALTIN 1900 LİRANIN ALTINA İNECEK”

Altın ve Para Piyasaları Hatice Kolçak da, "Gram altın 1900 TL seviyesine yerleşme çabasında. Ancak bana göre bu seviye de kalıcı olmayacak. Yıl sonuna kadar gram altın 1900 TL'nin altına inecek. Bu da yatırımcılar için alım fırsatı olacak” diye konuştu.

Kolçak, ons altın fiyatlarının da 2000 dolar seviyesine yerleşmek için çaba harcadığını ancak kısa vadeli bant aralığının 1980-2080 dolar olduğunu söyledi. Kolçak, yıl sonuna kadar ons altının tekrar 2000 doların altına gerileyeceğini tahmin etti. Kolçak, "Fakat bunu söylemek için çok erken görüyorum. Ama 2040’ı kırıp; 2070 ve 2100 dolar seviyesinde bir atak ons altında da görebiliriz." ifadelerini kullandı.

ALTIN


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SPK'dan onay aldı! Sur Tatil Evleri GYO halka arz oluyorSPK'dan onay aldı! Sur Tatil Evleri GYO halka arz oluyor
Erdoğan çok net konuştu: ‘Bir kez verilecek zamla bu iş biter…’Erdoğan çok net konuştu: ‘Bir kez verilecek zamla bu iş biter…’
Dikkatler Türk Lirası’nda! Bu kez radara yakalandıDikkatler Türk Lirası’nda! Bu kez radara yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Altın
En Çok Okunan Haberler
Yolda yürürken korku dolu anlar yaşadı! Genç kızı, savcı kurtardı

Yolda yürürken korku dolu anlar yaşadı! Genç kızı, savcı kurtardı

Erdoğan çok net konuştu: ‘Bir kez verilecek zamla bu iş biter…’

Erdoğan çok net konuştu: ‘Bir kez verilecek zamla bu iş biter…’

Bomba Seçil Erzan açıklaması! 'Bizden de para almaya çalıştılar'

Bomba Seçil Erzan açıklaması! 'Bizden de para almaya çalıştılar'

Konut satışında yeni dönemin detayları! Tedbirler arttırılıyor: Şartlar tümden değişecek

Konut satışında yeni dönemin detayları! Tedbirler arttırılıyor: Şartlar tümden değişecek

Dikkatler Türk Lirası’nda! Bu kez radara yakalandı

Dikkatler Türk Lirası’nda! Bu kez radara yakalandı

Birikmiş izinlere zamlı tarife! Yargıtay tüm işçileri ilgilendiren karara imza attı

Birikmiş izinlere zamlı tarife! Yargıtay tüm işçileri ilgilendiren karara imza attı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.