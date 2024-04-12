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Altın fiyatlarında yeni rekor! Tırmanışını sürdürüyor (12 Nisan altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın kaç TL?)

12.04.2024 09:12
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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. ABD ekonomisindeki enflasyon beklentilerinin olumsuz gerçekleşmesi, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte; altın fiyatlarındaki artış devam ediyor. Ons altın güne 2388 dolardan başlarken, Kapalıçarşı'da da fiyatlar bayramın son gününe de artıda başladı. Peki gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 12 Nisan altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yeni rekor! Tırmanışını sürdürüyor (12 Nisan altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın kaç TL?)

Altın fiyatlarındaki son günlerdeki yükseliş devam ediyor. ABD'de enflasyon verisinini beklenenden yüksek gelmesiyle birlikte Fed'den beklenen faiz indiriminin yıl sonuna doğru sarkması altın fiyatlarındaki artışın devam etmesine neden oldu. İsrail ve İran'ın çatışma noktasına gelen açıklamalarıyla ons altında yeni rekorlar geldi.

ONS ALTINDAN YENİ REKOR

Ons altın güne 2388 dolardan başlarken tarihi zirvesine ulaştı.

GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN KAÇ TL?

Altındaki yükseliş Kapalıçarşı'ya da yansıdı. Kapalıçarşı'da gram altın 2558 liradan alınırken 2564 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 4093 liradan alınırken 4192 liradan satılıyor

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ALTINBu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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gram altın Altın ons altın Kapalıçarşı
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