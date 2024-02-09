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Altın fiyatlarında yön arayışı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

09.02.2024 10:44 | Son Güncelleme:
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Dolar kurundaki yükselişle birlikte altın fiyatları da güne yükselişle başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yön arayışı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yıl iç piyasada yatırımcısına en fazla kazandıran araçlardan biri olan altında gelişmeler takip ediliyor. Küresel piyasalardaki Fed etkisi altının ons fiyatlarını etkilerken iç piyasada da altın dolar etkisi devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?

Altının gramı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla gram altın 2 bin 6 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 20-2 bin 38 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 2 bin 33 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 34 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşuna işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesinin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini düşünen Fed yetkilileri arasına dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de dahil oldu.

Barkin, Fed'in faiz indirimi kararının biraz zaman alabileceğini ifade ederek, gelecek enflasyon verilerinin olumlu olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

(AA)
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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