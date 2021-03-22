Altın fiyatlarında yükseliş! Anlık 18 ayar ve 22 ayar bilezik gram altın fiyatları | 18 ayar ve 22 ayar gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Gece saatleri dolar kuru üzerinde etkili olan Asya piyasaları, 18 ayar ve 22 ayar altın fiyatlarını da etkiledi. Birçok vatandaş ise 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatlarını anlık olarak merak etti. 22 Mart anlık olarak 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı 386,87 TL’den işlem görüyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı alış fiyatı ise anlıkta 198,84 TL’den alıcı buluyor.

22 MART ANLIK 22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 Mart anlık 22 ayar bilezik gram alış fiyatı şu an için 386,87 TL, satış fiyatı ise 416,80 TL.

22 MART ANLIK 18 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 Mart anlık 18 ayar bilezik gram alış fiyatı 198,84 TL iken satış fiyatı 230,80 TL’den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 435,72 TL

SATIŞ:435,81 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 697,15 TL

SATIŞ: 712,54 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1,389 TL

SATIŞ: 1,425 TL

ZİYNET ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 2,788 TL

SATIŞ: 2,841 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2,789 TL

SATIŞ: 2,841 TL

ATA ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2,760 TL

SATIŞ:2,831 TL



