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Altın fiyatlarında kayıp yüzde 2’yi aştı! Düşüş sonrası tahmin: ‘Yükseliş bitti demek için şu an erken’ (22 Nisan Pazartesi Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın fiyatları…)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.04.2024 14:26
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Altın fiyatları bugün yüzde 2’den fazla geriledi. Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları kırmızıya döndü. Altında yaşanan düşüşün nedeni belli oldu. Piyasa Uzmanı Şirin Sarı yaşanan son gelişmelerin üzerine yatırımcılara uyarıda bulundu. Düşüşlerin kısa süreli olacağını belirten uzman isim altının gramı için tahminini açıkladı. ‘3000 TL ve üzerindeki fiyatları görmememiz için şu an bir neden yok” dedi.

Altın fiyatlarında kayıp yüzde 2’yi aştı! Düşüş sonrası tahmin: ‘Yükseliş bitti demek için şu an erken’ (22 Nisan Pazartesi Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın fiyatları…)

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yatay seyirle kapatmıştı. Yeni haftada altın fiyatları beklenmedik bir düşüş yaşadı. Altın fiyatları yüzde 2’den fazla düştü. Şu sıralar Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2.518 TL, çeyrek altın 4.318 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı ise 17.515 TL’den değerleniyor.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, Orta Doğu'da sınırlı da olsa düşen tansiyonun altına olan talepteki zayıflamada etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildirdi.

GRAM ALTIN (36)

Fed'in politika faizini son 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına rağmen son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ekonomideki canlılığa işaret ettiğini kaydeden analistler, Perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

ONS ALTIN (13)

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Para piyasalarında, Fed'in Mayıs’ta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığının altını çizen analistler, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda yüzde 41 ve eylülde yüzde 64 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.

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ONS ALTINDA YÜKSELİŞ YÜZDE 25’İ AŞTI

Altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ons altında yıl başından bu yana yüzde 25’ten fazla arttığını dile getirerek, “Altın fiyatlarının şu an Asya tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Başta Çin olmak üzere,üretilen altının 3’te ikisini alıyor. Bir de jeopolitik riskler var. Bu da altında son bir buçuk aylık yükselişi tetikledi. Neredeyse yüzde 25’in üzerinde değer kazandı ons altın. Bir de ons altın üzerinde etkili olan dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası Fed var. Enflasyonda yükseliş eğilimi hala devam ediyor. Enflasyonun soğumaması faizin de yüksek kalmasını sağladığı için ons altının kararsız bir seyir içerisinde olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

ONS ALTIN (35)

ALTIN TALEBİ NORMALE DÖNDÜ

“Yurt içinde gram altın ons altına bağlı olarak yükseldi. Dolar stabil bir hareket içerisinde. Bu yüzden yıl başından bu yana ons altın gram altını daha çok etkiledi” diyen Şirin Sarı, “Seçim dolayısıyla ciddi bir talep gelmişti. Darphane’nin altın talebine yetişememesi noktasında bir talep vardı. Şu anda talep konusunda bir problem yok. Ama düğün sezonu başladı. Ancak jeopolitik riskler daha fazla devam ederse altın fiyatlarını daha fazla etkileyeceğini söyleyebiliriz” yorumunda bulundu.

GRAM ALTIN (21)

GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN

Uzman isim hem ons hem de gram altın fiyatları için tahminlerini de açıklarken şunları kaydetti:

“Yılın ikinci yarısında altın fiyatlarında daha fazla yukarı yönde ivme bekleyebilirdik ama bu çok hızlı gerçekleşti. Bir miktar bekleme süreci gerçekleşebilir. Ons altında yatay bir hareket de görebiliriz. Ama yükseliş bitti demek için şu an erken.
Goldman Sachs’ın, Citibank’ın 3000 dolara varan ons altın tahminleri var. Bu tahminlere göre gram altın fiyatı tahminlerine baktığımızda 2850 lira ila 3500 TL arasında fiyatlanma olabilir. Eğer bahsettiğimiz sorunları konuşmaya devam ederken altının önümüzdeki 2-3 yıl daha hem en fazla konuşulan enstüman hem de en fazla kazandıran diyemeyiz ama portföylerde daha fazla yer almaya devam edecek. Kısa vadede düşüşler görebiliriz. Ama 3000 TL ve üzerindeki fiyatları görmememiz için şu an bir neden yok.”

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