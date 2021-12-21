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Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti

21.12.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Döviz kurlarında hareketlilik sonrası vatandaşlar döviz bürolarına ve Kapalıçarşı’daki kuyumculara akın etti.

Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü Kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası döviz kurları sert düşüş yaşadı. Kapalıçarşı’ya gelen vatandaşlar ise döviz büroları ve kuyumcuları akın etti. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar düşen altına yoğun talep gösterdi. Vatandaşlar daha çok altın almak için kuyumculara geldi. Bu fiyatların belli bir süre oturması gerektiğini söyleyen Kapalıçarşı kuyumcuları, panik haliyle vatandaşların işlem yapmamalarını tavsiye ediyor.

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"ALTINA TALEP OLUŞTU"

Sabah piyasaların hareketli olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı kuyumcusu Can Güzeliş, “Altının gram fiyatı bin 30 TL’den 850 TL’ye kadar geriledi. Bunu tabi fırsat olarak değerlendiren vatandaşlarımız sabah erken saatlerde gelerek TL’de ki paralarını altına çevirdiler. Dolayısıyla altına talep oluştu. Fiyatlar yeni olduğu için makas arasında çok fark oluyor. Bu fiyatların belli bir süre oturması gerekiyor. Bizler bunu bekliyoruz. Oturduktan sonrada piyasaların yoluna gireceğini düşünüyorum. Anlık fiyatlar şu an gram altın 850 TL, çeyrek altın bin 400 TL, yarım altın ise 2 bin 800 TL’den işlem görüyor. Piyasada şu anda oynama söz konusu ama bizler öğleden sonra fiyatların oturacağını düşünüyoruz. Panik haliyle vatandaşların işlem yapmamasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

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"FİYATLARIN SABİT OLACAĞINI SÜŞÜNÜYORUM"

Açıklanan ekonomi programına dair açıklamalarda bulunan Güzeliş, “Açıklanan ekonomi programına olan güven, çok önemli. Bu güven tesis edildiği zaman ben fiyatların yükseleceğini düşünmüyorum. Tamamen bu sisteme vatandaşlarımızın güvenmesi gerekiyor. Uzun vadede fiyatların sabit olacağını düşünüyorum. Bizler açıklanan ekonomi programını çok olumlu buluyoruz. Bunu da zaten piyasalarda ki tepkiden görebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

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