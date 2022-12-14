Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası merak ediliyordu! Ünlü uzmandan dikkat çeken altın ve petrol sözleri: Yeni rekor için rakam paylaştı…

SAXO Bank Emtia Bölüm Başkanı Ole Hansen altın ve petrol fiyatlarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. 2023 tahminlerini paylaştı. Dolardaki yükseliş göz önüne alındığında altının 2022’de son derece iyi bir performans gösterdiğini belirten Hansen, önümüzdeki yıl ons fiyatının 2000 doların üzerinde yeni rekor seviyeleri görebileceğine dikkat çekti. Kısa vadede petrol piyasası ve traderların ağırlıklı olarak yılsonuna ve pozisyon ayarlamalarının fiyatlar üzerinde önemli etkiye neden olabileceği riskine odaklanacaklarını belirten Hansen, Rusya’nın tavan fiyata tepki olarak üretimi kısması halinde piyasanın yeniden güç kazanacağını söyledi. Mevcut seviyelerden düşüşün sınırlı olduğunu vurgulayan Hansen, fiyatların daha fazla düşmesi durumunda OPEC+’ın muhtemelen fiyatları destekleyeceğini de ekledi.

ALTIN FİYATLARI 2023 TAHMİNİ

Ekonomi Gazetesi’nden Elif Karaca’nın haberine göre, altın, dolar ve tahvil getirilerinde son yıllarda görülen en büyük artışa rağmen 2022 boyunca son derece güçlü bir performans gösterdi. Uzman isim, yatırımcıların merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almadaki başarısızlığına karşı korunma arayışıyla talep gösterdiğini belirterek, “Gelecek yıl için, küresel ekonomik görünümde kötüleşmeyle birlikte tahvil getirileri ve dolarda yeni zirvelerin görüldüğü, enflasyonun ise şu anda Fed ve piyasa tarafından fiyatlandırılan seviyelerin üzerinde olacağı bir tablo söz konusu olabilir. Dolar dışındaki diğer para birimlerinde ise, hisse senedi ve tahvillerde görülen kayıplara karşı öne çıkan altın pozitif getiri sağladı. Altının 2023'te 2000 doların çok üzerinde yeni rekor seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

PETROL FİYATLARINDA YÖN NE OLACAK?

“Yılsonundan önce piyasa, Rusya'nın tavan fiyata vereceği tepkiye odaklanabilir ve Rusya’nın üretimi kısmaya karar vermesi halinde, piyasanın yeniden güç kazandığını görebiliriz” diyen Hansen, “Aksi takdirde mevcut seviyelerden düşüşün sınırlı olduğuna inanıyorum. Fiyatların daha fazla düşmesi durumunda OPEC+ muhtemelen fiyatları destekleyecektir, ABD yönetiminden stratejik rezerv adımı da beklenebilir” ifadelerini kullandı.

ABD ENFLASYONUNA PİYASALARDAN SERT TEPKİ

Dün açıklanan ABD enflasyonu beklentilerin altında gelerek tüm piyasayı yerinden oynattı. Ons altın fiyatları 1800 dolar seviyesini aştı. Gram altın fiyatları ise 1093 liranın üzerine yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Dolar endeksi 105 seviyelerinden 103 seviyelerine gerilerken, Dolar/TL da 18,55'e kadar düşüş yaşadı.

ALTIN, DOLAR, PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Fed’in yılın son faiz kararını açıklayacağı günde dolar/TL kuru bu sabah 18,64 liradan değerleniyor. Ons altın 1820 dolar seviyelerinde hareket ederken, altının gram fiyatı 1084 liranın üzerinde bulunuyor. Petrol fiyatlarında da sınırlı geri çekilme var. Ham petrol 75 doların, brent petrol ise 80 doların üzerinde fiyatlanıyor.

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Fed, aralık ayı faiz kararını yarın Türkiye saatine göre 22:00'de açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın açıklaması ise 22.30’da başlayacak. Piyasa beklentisi, Fed'in 50 baz puan faiz artışına gideceği yönünde... Toplantı sonrası Fed’den gelecek açıklamalar ve Başkan Powell’ın konuşmasında önümüzdeki toplantılara yönelik ipuçları oldukça önemli olacak. Sürpriz gelen enflasyon verisinin, yarın Fed’den gelebilecek mesajlar üzerinde etkili olması bekleniyor.



