FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarının beklediği haber geldi! ABD verileri açıkladı

Altın fiyatlarının beklediği haber geldi! ABD verileri açıkladı

04.02.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altının gram fiyatının seyri yakından izlenirken, yatırımcılar “Altın fiyatları son durumu nedir? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın ne kadar? Düşecek mi, yükselecek mi? Sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları Avrupa Merkez Bankası'nın şahin açıklamalarıyla geriledikten sonra toparlanmaya geçti .Altın fiyatları ABD tarım dışı istihdam sonrasında düşüşe geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Altın fiyatlarının beklediği haber geldi! ABD verileri açıkladı

Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamasının ardından altın fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası’nın daha şahin bir tutum takınmasıyla sert bir düşüş kaydettikten sonra toparladı. Altın fiyatları son dakika bilgisine göre tarım dışı istihtam verisi sonrası 782 TL'ye kadar düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin artarak beklentileri aştı. Ekonomistlerin veriye ilişkin beklentisi 125 bin artış yönündeydi.

Geçtiğimiz ay 199 bin olarak açıklanan veri 510 bin seviyesine revize edildi. İş gücüne katılım ocak ayında yüzde 61.9 seviyesinden yüzde 62.2 seviyesine yükseldi.

Açıklamanın ardından 790 lira seviyelerinde seyreden gram altın 782 liraya kadar geriledi .

GRAM ALTININ FİYATI

ABD'nin tarım dışı istihdam verilerinin öncesinde 790 lira seviyelerinde seyreden gram altın 782 liraya geriledi.

ONS ALTIN FİYATI

ABD'nin istihdam verileri sonrasında ons altın fiyatları gerileyerek 1792 dolar seviyelerine kadar düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştıABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bin kişiyi alacak! İşte aranan şartlarBin kişiyi alacak! İşte aranan şartlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi indirimi paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi indirimi paylaşımı!
Erdoğan imzaladı! O faizler değiştiErdoğan imzaladı! O faizler değişti
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

E-Devlet'ten yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: Kıdem tazminatı, maaş...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: Kıdem tazminatı, maaş...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.