Altın fiyatlarının beklediği haber geldi! ABD verileri açıkladı

Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamasının ardından altın fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası’nın daha şahin bir tutum takınmasıyla sert bir düşüş kaydettikten sonra toparladı. Altın fiyatları son dakika bilgisine göre tarım dışı istihtam verisi sonrası 782 TL'ye kadar düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin artarak beklentileri aştı. Ekonomistlerin veriye ilişkin beklentisi 125 bin artış yönündeydi.

Geçtiğimiz ay 199 bin olarak açıklanan veri 510 bin seviyesine revize edildi. İş gücüne katılım ocak ayında yüzde 61.9 seviyesinden yüzde 62.2 seviyesine yükseldi.

Açıklamanın ardından 790 lira seviyelerinde seyreden gram altın 782 liraya kadar geriledi .

GRAM ALTININ FİYATI

ABD'nin tarım dışı istihdam verilerinin öncesinde 790 lira seviyelerinde seyreden gram altın 782 liraya geriledi.

ONS ALTIN FİYATI

ABD'nin istihdam verileri sonrasında ons altın fiyatları gerileyerek 1792 dolar seviyelerine kadar düştü.



