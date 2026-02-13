FİNANS

Altın hariç fazla verdik! Bakan Şimşek açıkladı... Sürpriz detay

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Şimşek, aralık ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdiği paylaşımında, zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyelerin korunduğunu bildirdi. Şimşek açıklamasında "Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan altın hariç tutulduğunda, 2003-23 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık gerçekleşirken 2024’te yüzde 0,2 fazla verdik." ifadelerini kullandı.

Altın hariç fazla verdik! Bakan Şimşek açıkladı... Sürpriz detay
Devrim Karadağ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari denge mesajı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Bakan Şimşek, zorlu koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilirliğin korunduğuna işaret etti. Söz konusu paylaşımdaki 'altın' detayı ise dikkat çekti.

Altın hariç cari dengeye ilişkin verileri de paylaşan Şimşek, 2003-2023 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık gerçekleştiğini, 2024 yılında ise yüzde 0,2 fazla verildiğini aktardı. 2025 yılında altın hariç cari dengenin milli gelire oranla yüzde 0,3 düzeyinde sınırlı bir açık vermesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Altın hariç fazla verdik! Bakan Şimşek açıkladı... Sürpriz detay 1

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor.

2023 ortasında yüzde 5’e ulaşan yıllık cari açığın milli gelire oranı 2024’te yüzde 0,8’e geriledi. 2025’te bu oranın yüzde 1,6 olmasını bekliyoruz.

"ALTIN HARİÇ TUTULDUĞUNDA..."

Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan altın hariç tutulduğunda, 2003-23 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık gerçekleşirken 2024’te yüzde 0,2 fazla verdik. 2025 yılında ise yüzde 0,3 gibi sınırlı bir açık öngörüyoruz.

Programımıza duyulan güvenle dış finansmana erişim güçlenirken maliyetler de geriledi. Reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları 2025’te sırasıyla yüzde 221 ve yüzde 218 oldu.

Altın hariç fazla verdik! Bakan Şimşek açıkladı... Sürpriz detay 2

"SON ON YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Finansman kalitesini iyileştiren ve üretim kapasitesini artıran gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri, 10,7 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

2026 yılında enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarımızda iyileşen görünümün ve destekleyici avro/dolar paritesinin sürdürülebilir cari denge hedefimize olumlu katkı vermesini öngörüyoruz.

Altın hariç fazla verdik! Bakan Şimşek açıkladı... Sürpriz detay 3

Cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek yapısal adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Altın hariç fazla verdik! Bakan Şimşek açıkladı... Sürpriz detay 4

