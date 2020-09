Altın hesabı mı yastık altı mı? İşte altını bankada saklamanın faydaları!

Esen, birçok kişi ve zamana bağlı olması nedeniyle Altın Bankacılığı'nın süreklilik arz etmediğine dikkati çekerek, "Yeni uygulamamızın farkı; Türkiye'nin 81 ilinde seçilmiş noktalarda ve her gün bu çalışmanın yapılacak olması… Dolayısıyla Adana'daki Ayşe teyze de İstanbul'daki Fatma Hanım da o gün altın yatırmak istediğinde bölgesindeki Altın Değerleme Noktası'na (ADN) giderek altınını yatırabilecek. Sürecin en önemli özelliği bu; süreklilik arz etmesi, tüm Türkiye sathında her gün yapılabilmesi, zaman farkı gözetmemesi ve şubeye bağımlı olmaması." diye konuştu.

"Bankaların kendi yapıları nedeniyle her zaman şubelerimizin altın bulundurma imkanları olmayabliyor. Bu yüzden de siz bankaya 100 gram altın yatırdığınızda ve daha sonra 10 gramını çekmek istediğinizde, banka elinde o gün altın yoksa, 'Ben size bunu TL'ye çevirip de öyle vereyim' diyebiliyordu. Bu da kişiler için alım-satım farklarına yol açabiliyordu. Bu da sonunda tüketicinin böyle bir mekanizmadan vazgeçmesine yol açıyordu, çünkü bizim özellikle Anadolu halkımız yatırımının altında durmasını ister, TL'ye dönmek istemez. Dolayısıyla böyle bir şey 'O zaman altınlarımı bankaya koymayayım, evimde dursun' anlamına geliyordu. Yeni uygulamamızda artık bankalar da altını teslim etmek için çaba gösteriyor ve mekanizmalarını, altyapılarını buna göre ayarlıyor. Burada bir aksaklık olduğunda, ileriye doğru ADN'den yatırdıysa ADN'den almak gibi birtakım yöntemlerin önünü açmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan tüketicinin isteklerine ve güvenliğine tam cevap verebilmek."

"GÜVENLİK VE ALTINLARIN DEĞELENMESİ ÖZEL BİR YAZILIMLA HAZIRLANIYOR"

Ayşen Esen, ADN'lerin belirlenmesi sürecinden de bahsederek, bu noktaların önce İAR tarafından ön elemeden geçirildiğini anlattı.

Ön elemede sadece büyüklük ve rakamlara değil, o noktanın ne kadar uzun yıllardır bu işi yaptığı, güvenilirliği, dükkanın özellikleri gibi bir sürü kritere baktıklarını belirten Esen, "Seçilmiş kuyumcuların içinde yer aldığı ADN'ler, bizim için nihai tüketicinin geleceği noktalar. Bunların kapılarına biz ADN logolarını koyuyoruz. Öte yandan tüketiciler bankaların ve KADSİS'in internet sisteminden ADN'lerin listesini görebiliyor." dedi.

Esen, KADSİS internet adresinde bir haritanın bulunduğunu, buraya altın hesabının açılacağı banka şubesinin adresinin girilmesi halinde en yakın ADN'lerin de görülebileceğini dile getirdi.

Uygulamada esas güvenliğin ise sistemin yazılım altyapısı ve mekanizmasıyla sağlandığını vurgulayan Esen, şunları söyledi:

"Seçilmiş ADN'lerde, İAR'ın özel bir yazılım ve mekanik sistemi var. Bu mekanik sistem, bir bilgisayar yazılım sisteminden oluşuyor. Bir de ekspertiz noktası dediğimiz siyah bir pad var. Bu pad üzerine altınlar konulurken, hemen üst kısmındaki kamera sürekli kayda alıyor. Bu görüntüler de bizim uhdemizde 6 ay boyunca saklanıyor. Dolayısıyla getirdiğiniz altınlar pad üzerinde dururken, ekspertiz işlemi de kameranın altında yapılıyor. Sonucunda bütün değerleme yapıldıktan sonra bir sistem çıkıyor ortaya ve deniliyor ki şu anda getirdiğiniz altınların toplam has değeri şu kadar gramdır. Bu yazılım sistemiyle bir SMS olarak sizin telefonunuza iletiliyor. Telefonunuzda gördüğünüz bu rakamı siz onaylıyorsunuz. Size bir şifre geliyor ve bu şifreyi sisteme siz giriyorsunuz. Dolayısıyla her kademede şifreler SMS ile iletilerek sizin her aşamada sisteme dahil olunmanız sağlanıyor. Böylece yüzde 100 güvenlik sağlanıyor."