Müzik devinden rekor telif ödemesi! Geliri de gideri de dudak uçuklattı...

Dünyanın en büyük müzik platformları arasında başı çeken uygulamalardan Spotify, sanatçılara da ödeme yapıyordu. Ancak şirketin sanatçılara yaptığı telif ödemeleri, az olduğu düşünülerek sektörde eleştiri altındaydı.

Spotify’dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Şirket, müzik tarihinin en yüksek telif ödemesi olduğu ifade ederek geçen yıl sanatçılara yaptığı toplam ödeme miktarını açıkladı.

HER BİRİ EN AZ 1 MİLYON DOLAR

Açıklamaya göre Spotify, sadece 2024 yılında 10 milyar dolarlık telif ödemesi gerçekleştirdi. Müzik piyasasında ise bu miktara yaklaşabilen olmadı. Müzik piyasasının zirvede olduğu 2000’li yıllarda yapılan maksimum ödeme 1,1 milyar doları bulmuştu. 1500’e yakın sanatçı, Spotify’dan en az 1 milyon dolar ödeme almış. Bu grubun %80’inin Spotify’ın en iyi 50 şarkı listelerine giremediği de eklendi.

GELİRİN %60'I TELİFE GİTTİ

Telif ödemelerinin, şarkıların dinlenmesine göre o parçanın lisans sahibine yapılıyor. En çok kimin telif ücreti kazandığına dair bir bilgi şuan için yok. Geçen yıl ise platformda en çok dinlenen kişi Taylor Swift olmuştu.

Spotify’ın geçen yılki geliri 15,74 milyar dolardı. Telif ödemeleri ise bu tutarın %60 civarına denk geliyor.