Altın için çarpıcı uyarı! Fiyatlar yön değiştiriyor, yatırımcı harekete geçecek! 24 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu olurken seçim öncesi belirsizlikten kaynaklı meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı uyarı geldi. Öte yandan Dolar son kapanışını 19.8606 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.8578 liradan, satış fiyatı ise 19.8636 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.2'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.4381 TL'den yapan euro şu anda 21.4126 TL alış ve 21.4638 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları da internette araştırılıyor. İşte 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

UZMAN İSİM TARİH VERDİ!

Altın fiyatları konusunda açıklamalara bulunan Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, seçim haftasında piyasanın belirsizlik içerisinde olduğunu belirtti.

UZUN VADEDE GÜZEL KAZANÇLAR SAĞLAYACAK

Altının yatırımcıya uzun vadede güzel kazançlar sağlayacağını vurgulayan Yüksel, seçim sürecinde aynı gün içerisinde altının ani hareketlerle yükselip inmesini belirsizliğe bağladığını ifade etti.

Altında belirsizliğin 14 Mayıs seçimlerinden sonra yüzde 25'e indiğini belirten Yüksel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Altının değeri normalde de bu fiyatlarda olması gerekiyor. Bir zaman durgun olan altın, seçim dolayısıyla aniden yükselişe geçti. Vatandaşımız altında düşüş olur diye elden çıkarma korkusuna girmesin. Seçim öncesi olan belirsizlik netleşti diyebiliriz”

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (24 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.260,30 TL'den yapan gram altın bugün 1.261,65 TL alış, 1.261,90 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.531,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.168,00 liradan alınıyor, 9.538,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.801.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.576,00 liradan alınıyor, 4.805,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.386,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Mayıs itibariyle 2.281,00 liradan alınıyor, 2.388,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 24 Mayıs günü 9.087.49 TL alış, 9,286,71 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

