Altın için gözler ABD'de açıklanacak olan verilere çevrildi: Ekonomist yatırımcıya tavsiye verdi... Dolar kurundaki baskının sebebi belli oldu!

Borsa İstanbul'da bu hafta sert düzelmeler yaşandı.Endek, 10 bin puan seviyelerine kadar yükselmiş olmasına rağmen bir kalıcılık sağlamış değil.

Dolar/TL'de ise bu hafta 34'ün altına bir düşüş yaşanırken kurda 33.80 TL'ye kadar bir düşüş dikkat çekti.

Altın için bugün ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde olacak. Açıklanacak veriye göre altında yaşanacak hareketlilik ise merak konusu.

Milliyet'e konuşan Ekonomist Tuğba Ekin, piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ekin, borsada yaşanan 9 bin 500 puan seviyesine yaklaşılmasıyla tepki alımların geldiğini ifade ederek, Fitch Ratings'den not artışı beklentisinin fiyatlandı diyerek, "Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesi beklenirken, görünümün ise "pozitif" olarak korunacağı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun hem aylık hem de yıllık bazda beklenenden daha iyi geldiğini ifade eden Ekin, "Zaten baz etkisi ile beklentiler de önceki döneme kıyasla pozitifti. Kısacası beklentilerin fiyatlanması ve güçlü destek seviyesine gelinmiş olması yükseliş getirdi" cümlelerini kurdu.

OVP'NİN ETKİLERİ BORSADA HİSSEDİLEBİLİR

Perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 33'ten yüzde 41,5 ile revize etmişti. Ekin yaşanan bu güncellemenin OVP'de açıklanan rakamların yansımalarını borsa da görülebileceğini ifade etti.

Borsa için değerlendirme yapan Ekin, "10.000 puan seviyesi üzeri kalıcılık için işlem hacminde 100 milyar TL sınırını aşmak gerekiyor. Borsada 100 günlük üssel ortalama olan 10.050 puan seviyesi üzeri kapanışlar görmek 10.000 puanın üzerinde tutunmanın sağlandığına dair bir işaret olarak kabul edilebilir" cümlelerini kurdu.

Ekin, Geçtiğimiz aylarda küresel anlamda yaşanan "kara pazartesi" sonrası Borsa İstanbul'daki büyük düşüşün kapanması için 10 bin 415 puan gerektiğini söyledi. Ekin, "Olası aşağı yönlü hareketlerde ise derin satışlarda 9.200-9.250 bandını ihtimal dahilinde tutmak gerekiyor. Özellikle kaldıraçlı işlem yapan VİOP yatırımcıları bu ihtimali mutlaka akıllarının bir kenarında tutmalılar. Yakın seviyelerde ise 9.910 puan ilk destek 9.800 puan ise ikinci destek seviyesi olarak takip edilebilir" sözlerini kullandı.

Fed'in eylül ayında faiz kararını açıklaması önce kritik veriler açıklanmaya devam ediyor. ABD'de bugün açıklanacak olana tarım dışı istihdam verisi ile altında bir artışın beklenildiğini ifade eden Ekin, "Altın için sert hareketleri yıl sonuna kadar görebiliriz" dedi.

Dolar endeksinin 101 seviyesinde kalmaya çalıştığını ifade ederek açıklanan veriler ve yapılacak açılamalar doğrultusunda yukarı yönlü hareket etmesi altın fiyatlarında geri çekilme getirebilir diyen Ekin, "Bu durum alım fırsatı oluşturabilir" dedi.

"GÜÇLÜ BİR DİRENÇ VAR"

Ekin, ons altın için 2 bin 470 dolar destek seviyesinde olduğunu söyleyerek 2 bin 530 dolar seviyesinde güçlü bir direnç olduğunu da söyledi. Ekin, "Teknik açıdan baktığımızda yön yukarı fiyatlama beklentilerini destekliyor. Veri akışı doğrultusunda bu güçlü seviyelerin kırılması halinde ise 40-50 dolar bandında bir standart sapma takibi yapılabilir"

ONS İÇİN TAHMİNİNİ SÖYLEDİ!

Merkez Bankası ve ekonomi heyeti dolar kurunda agresif bir hareket beklemediğini söyleyen Ekin, OVP'de dolar/TL tahminin 2024 yılı için 33,2 olarak, 2025 yılı için 42 seviyesinde açıklandığı hatırlatarak, "Küreselde ise ons altın için Fed etkisi ile yukarı fiyatlamanın çarpan etkisi bekleniyor. Bu noktada 2.270 lira ardından 2.830 lira beklentisi fiyatlanabilir. Yıl sonu için 2.850-2.900 lira hedeflenebilir" şeklinde konuştu.

DOLARDAKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Ekin, cümlelerini dolar kurunu değerlendirirerek tamamladı:

"Kurda stabilizasyon sağlandı diyebilmek için makroekonomik göstergeler ve politika araçlarında etkin sonuçlar görmek gerekiyor. OVP‘de kur beklentileri kısa vadede stabilizasyon yönünde açıklandı. Uzun vadede ise 2027 yılı beklentisine baktığımızda yaklaşık %41 artış bekleniyor.

Merkez Bankası rezervlerindeki artış kurdaki baskıyı sağlamlaştırıyor. Fakat kontrol edemediğimiz jeopolitik riskleri ve gecikmeli etkisini göreceğimiz yapısal değişiklikleri göz ardı etmemek gerekiyor. Dalgalı kur sisteminde bu kadar yoğun bir ekonomi programı içinde 35-36 lira seviyesine kadar kur hareketi olağan karşılanmalı diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde ise 33 lira altında kalıcı kur beklentisi piyasada oluşmadı.”