FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altın için rekor tarih belli oldu! Yatırımcıya kritik uyarı

Altın rekor üzerine rekor kırıyor, bakır son yılların en büyük yükselişini gösteriyor. Peki bu gelişmelerin ardından altın, gümüş, dolar ve Euro cephesinde neler yaşanacak? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı bir televizyon programında piyasaların durumu hakkında çok kritik değerlendirmelerde bulundu.

Altın için rekor tarih belli oldu! Yatırımcıya kritik uyarı
Cansu Akalp

Davos Zirvesi’nde gerçekleşen konuşmalar, değerli metal piyasasını sarsmaya devam ediyor. Peki bu gelişmelerin ardından altın, gümüş, dolar ve Euro cephesinde neler yaşanacak? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Dün, Trump’ın Davos’taki açıklamalarının ardından altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşandığını belirten Şener, "Ancak 2024 yılında başlayan ralli, 2025’te de devam etti ve 2026 yılında da sürüyor. Bunun temel nedeni küresel gerginlikler. Trump’ın uluslararası kuralların dışına çıkarak hareket etmesi, dünya ekonomilerinde ciddi bir tedirginlik oluşturuyor" diyerek bu tedirginliğin, ülkeleri farklı alternatif arayışlarına yönelttiğini ve altının da bu alternatiflerin başında geldiğini belirtti.

Altın için rekor tarih belli oldu! Yatırımcıya kritik uyarı 1

"Ekonomiler yeni arayışlar içinde. Özellikle Çin, altın rezervlerini artırıyor. Aynı zamanda ABD’nin ödeme sistemi olan SWIFT’e alternatif sistemler düşünülüyor" diyen Şener, bu karmaşaların, ekonomiyle ilgili yeni gelişmelerin ön plana çıkmasına neden olduğunu savundu. Şener, "Tedirginliğin arttığı ekonomilerde altın, gümüş ve bakır gibi emtialar yükseliş eğilimi gösteriyor. Bu alternatif arayışlar, bir yandan da merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirmesini beraberinde getiriyor" dedi.

ALTIN FİYATINI FIRLATAN GELİŞME

Şener, Çin, Rusya ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başta olmak üzere birçok ülkenin rezervlerini çeşitlendirdiğini ve artırdığını bu unsurların, kıymetli metallerin yönünü yukarı çevirdiğini ifade etti.

"Dün olduğu gibi Trump’ın mesajları ve Avrupa Birliği’nden gelen açıklamalar zaman zaman piyasaları yatıştırıyor. Ancak önümüzdeki dönemde Trump’ın kararlı ve sert tutumunun, piyasalardaki hareketliliği yeniden hızlandıracak" diyen Şener yatırımcıları uyardı.

Altın için rekor tarih belli oldu! Yatırımcıya kritik uyarı 2

"MART AYINA KADAR 5.000 DOLAR SEVİYESİNİ GÖRMEK MÜMKÜN"

Trump’ın FED ile ilgili söylemleri de dikkat çekici bulan uzman isim, "ABD’nin küresel çapta en düşük faize sahip ülkelerden biri olması gerektiğini savunuyor ve faizlerin yüzde 2,5 seviyesine kadar çekilmesini istiyor. Bu indirimin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini, vatandaşların daha uygun koşullarda ev ve araba alabilmesini savunuyor. Bu beklentiler de kıymetli metalleri destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor" dedi. Altında daha önce “geçilemez” denilen birçok barajın aşılmış durumda olduğunu hatırlatan Şener, "Aralık ayında en fazla 4.800–5.000 dolar seviyeleri konuşulurken, henüz üç hafta geçmeden ocak ayı itibarıyla 4.850 dolar seviyesinin üzerine çıkıldı. Bu seviyeler oldukça hızlı aşılıyor. Eğer küresel gerginlikler devam eder ve FED Başkanı’nda bir değişiklik gündeme gelirse, kısa vadede 4.900 dolar seviyesini, ardından mart ayına kadar 5.000 dolar seviyesini görmek mümkün olabilir" dedi.

Altın için rekor tarih belli oldu! Yatırımcıya kritik uyarı 3

GRAM ALTINI ETKİLER

Bu gelişmelerin gram altın fiyatlarını da etkilediğinden bahseden Şener, "Kurda bir stabilizasyon olsa bile, bu yükseliş gram altına yansıyor. Ancak bu tür sert hareketlerin yaşandığı dönemler oldukça risklidir. Yükseliş ne kadar hızlı ve yüksek olursa, olası bir düşüş de o kadar riskli olabilir" diyerek kritik noktanın altını çizdi.

Kaynak:TGRT Haber

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 835 bin liraya düştüAltının kilogram fiyatı 6 milyon 835 bin liraya düştü
Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldiAvro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,27
43,28
% -0.05
18:04
Euro
50,82
50,83
% 0.37
18:04
İngiliz Sterlini
58,31
58,34
% 0.28
18:04
Avustralya Doları
29,47
29,49
% 0.7
18:04
İsviçre Frangı
54,63
54,65
% 0.38
18:04
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 1.03
18:00
Çin Yuanı
6,21
6,21
% -0.22
18:04
İsveç Kronu
4,78
4,78
% 0.5
18:04
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Euro Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.