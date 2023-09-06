Altın için yeni karar! Mücevher ihracatçıları duyurdu: Kota gevşetildi, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası devreye girdi

Mücevher İhracatçıları Birliği, ihracatçılar altın kotasından etkilenmeyecek şekilde yetkilendirilmiş bankalar üzerinden altın temin edebileceğini duyurdu.

Konuya ilişkin olarak ihracatçı firmaların hammaddeye erişimlerine imkân sağlanması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye kota tahsis edilecek.

İhracatçı şirketler tarafından söz konusu bankalara ayın ilk 5 iş günü (yalnızca 2023 yılı Eylül ayı için ayın ilk 7 iş günü) içerisinde, fiili ihracı bir önceki ay içerisinde (yalnızca 2023 yılı Eylül ayı için 7 Ağustos-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında) gerçekleştirilen mücevher ihracatına ilişkin Gümrük Beyannameleri (GB) ile birlikte satın almak istedikleri işlenmemiş altın miktarı tutarını bildirerek başvuruda bulunulacak.

Öte yandan talepler ilgili banka tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilecek ve ilgili ihracat bedelinin ihracatçı tarafından bahse konu bankaya getirilmesi uygun görülecek.



