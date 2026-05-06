Altın için 'Yıl sonu için o rakam sürpriz olmaz' diyerek uyardı!

Altın piyasalarında dalgalı seyir sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayınında gram altın için yıl sonu rakamını verdi.

Haftanın ortasına gelinirken piyasaların nabzı da hız kesmeden atmaya devam ediyor. İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde altın fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareketin hem yatırımcı ilgisini artırdığını hem de beraberinde bazı riskleri getirdiğini vurguladı.

SAHTE ALTIN UYARISI: “UCUZ DİYE ALMAYIN”

Memiş, son dönemde artan sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili de uyarılarda bulundu. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde riskin büyüdüğünü belirten Memiş, “Ucuz altın diye bir şey yok. Vatandaşlar birebir görmeden, güvenilir yerlerden alışveriş yapmalı” dedi. Modern teknolojilerle üretilen taklit ürünlerin ayırt edilmesinin zorlaştığını ifade eden Memiş, fiziki kuyumculardan alışverişin daha güvenli olduğunun altını çizdi.

YIL SONU İÇİN DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altın tarafında hedefin yukarı yönlü olduğunu vurguladı. Mevcut koşullar altında ons altın için 5.880 – 6.000 dolar aralığının gündemde olduğunu ifade eden Memiş, gram altın tarafında ise yaz aylarına işaret etti.

"8 BİN LİRA SEVİYESİNİN ÜZERİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Düğün sezonuna dikkat çeken Memiş, “Temmuz-Ağustos döneminde gram altında 8 bin lira seviyesinin üzeri sürpriz olmaz. Yıl sonuna kadar yükseliş beklentimiz devam ediyor” dedi.

“ALTIN YILLIK GETİRİSİNİ ERKEN VERDİ”

Altının 2026 yılına hızlı başladığını hatırlatan Memiş, yatırımcıların bu noktada beklentilerini doğru yönetmesi gerektiğini söyledi. Yılın ilk ayında güçlü bir getiri sağlandığını belirten Memiş, “Gram altın yılın başında 6.150 lira seviyesindeydi, kısa sürede 8 bin lira seviyesine yaklaştı. Yani yıllık getiriyi çok erken verdi. Bu yüzden her ay aynı yükselişi beklemek gerçekçi değil” değerlendirmesinde bulundu.

“GERİ ÇEKİLMELER FIRSAT OLABİLİR”

Mart ve nisan aylarında yaşanan düşüşlerin önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Memiş, özellikle altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanların bu gerilemeleri iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Kısa vadeli düşüşlerin kalıcı bir trend anlamına gelmediğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların panikle değil, uzun vadeli perspektifle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

YATIRIMCIYA NET MESAJ

Piyasadaki dalgalanmaların devam edeceğini yineleyen Memiş, yatırımcılara “ana hikayeye odaklanın” çağrısında bulundu. Küresel belirsizlikler, enflasyon ve jeopolitik gelişmelerin altını desteklemeye devam ettiğini belirten Memiş, “Altın uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruyor. Ancak kısa vadeli sert hareketlere karşı temkinli olmakta fayda var” diyerek sözlerini tamamladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.830,45
6.831,11
% 3.1
12:17
Ons Altın / TL
212.563,78
212.620,93
% 3.15
12:32
Ons Altın / USD
4.700,47
4.701,12
% 3.16
12:32
Çeyrek Altın
10.928,71
11.168,87
% 3.1
12:17
Yarım Altın
21.789,12
22.337,74
% 3.1
12:17
Ziynet Altın
43.714,80
44.538,82
% 3.1
12:17
Cumhuriyet Altını
44.127,00
44.787,00
% 0.59
17:00
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

