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Altın kaplamalı zeytin yok satıyor! Bir kutusunun fiyatı duyanları şaşırttı: "Taleplere yetişemiyoruz"

25.08.2024 12:17
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Altın kaplama et, altın kaplama hamburger derken altın kaplamalı zeytin de çıktı... İstanbul'da zeytin ticareti ile uğraşan bir iş adamı, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp Ortadoğu'nun zenginlerine satıyor. Altın kaplamalı zeytinin bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor. Altın kaplamalı zeytinin üreticisi iş adamı ise, "Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz." diyor.

İstanbul'da yaşayan ve 30 yılı aşkın zeytin ticareti ile uğraşan Levent Usluer, yenilebilir altın kaplamalı zeytinin Türk Patent ve Marka Kurumundan patentini alarak tescil ettirdi.

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Dünya'nın en sağlıklı gıdası zeytine önem vermek amacıyla zeytinleri yenilebilir altın tozu ile kaplayan Usluer, taleplere yetişmekte zorluk çekiyor.

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Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin ilgi odağı haline gelen altın kaplamalı zeytinin 24 adeti 300 dolardan satılıyor.

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"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Altın kaplamalı zeytin üreticisi Levent Usluer, “Uzun yıllardır Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız, uzun süren arge çalışmaları sonrasında yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına çok değerli bir ürün, biz zeytine dahada değer katmayı düşündük. Gerekli belgelerimizi aldık ve patent işlemlerini tamamladık. Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz” dedi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zeytin Altın
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