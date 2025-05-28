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Altın mı faiz mi borsa mı? BİST 100 için tarih verdi, altın için uyardı: Toplayıp 4000 dolara çıkarabilirler ama...

Altın mı faiz mi borsa mı? Yatırımcının sabah akşam aklında hep aynı soru var. 2025 yılında en çok hangi yatırım aracının kazandıracağını merak edenler piyasalardaki son dakika haberleri ve iniş çıkışları takip ediyor. Rekorlar kıran altında sert düzeltmeler, Borsa İstanbul'daki tatsız tablo ve yüksek faiz yatırımcının kafasını karıştırırken uzman isim Mert Başaran'dan uyarı geldi. BİST 100'de beklenen ralli için tarih veren Başaran "Fırsat! Bir daha bulamazsınız" derken, altın için de uyardı.

Altın mı faiz mi borsa mı? BİST 100 için tarih verdi, altın için uyardı: Toplayıp 4000 dolara çıkarabilirler ama...
Devrim Karadağ

Hangi yatırım aracının daha çok kar getireceğini merak eden yatırımcı bir faize gidiyor, bir altına diğer taraftan da borsaya yöneliyor. 2025 yılında en çok altın mı, faiz mi, borsa mı kazandırır? Kısa ve uzun vadeli yatırımlarda hangisi daha mantıklı? sorularına yanıt aranırken, piyasalardaki son dakika haberleri de iniş çıkışlar da yakından takip ediliyor.

2025 yılının başlarında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son günlerde ciddi düzeltme içerisine girerken, Borsa İstanbul uzun süredir yüzleri güldürmüyor. Yüksek faiz politikasının devam etmesiyle birçok yatırımcının parasını faizde tuttuğu görülürken; Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken uyarılar geldi.

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BİST 100 endeksinin yükselişi için tarih veren Başaran "Hep söylediğim gibi bugünler aslında bir daha bulamayacağınız bir fırsat" diye konuştu.

Kısa vadede paranın lazım olacağı kişileri ise uyaran Başaran altın fiyatları için de uyardı.

Sözcü TV'ye konuşan Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'ın açıklamaları şöyle;

"Borsa hiçbir zaman düz bir grafikte gitmez. Sistem kısa vadelileri kaybettirmek için kurulu. Nebati bey döneminde faiz çok düşükken borsa 1000'den 11.000'e geldi. İki yılda 11 kat arttı.

"ŞİMDİ O BALONU İNDİRDİLER"

Küçük yatırımcı borsayı böyle bir şey sandı. Borsayı her ay yükselen, kısa vadede para kazanılan yer olarak düşündüler.

Şimdi oradaki balonu indiriyorlar. Faizler yüksekken bu da olağan bir şeydir. Bu dönem maalesef faizden para kazanılacak bir dönem ama uzun vadede büyük şirketler her zaman para kazandırıyor. Ama sorun şu küçük şirketler, iyi şirketleri bulamıyor. Bu şartlarda bile bazı hisseler hala çok para kazandırdı aslında.

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"BU FIRSAT! BİR DAHA BULAMAZSINIZ"

Bu dönemde her gün borsaya bakmayacaksınız. Küçük küçük paranız geldiğinde iyi şirketlerden toplayacaksınız. Hep söylediğim gibi bugünler aslında bir daha bulamayacağınız bir fırsat.

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"1 YIL İÇİN BORSAYA PARA KOYMAM"

Ben bir yıl için borsaya para koymam. Yüzde 52 faiz var. Böyle bir garanti getirinin olduğu yerde neden borsayla uğraşayım? Çünkü bir yılda çok iyi bir oran bu. Risk de yok, sıfır risk.

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Borsa bu kadar ucuzken 3 ay sonra paramı kullanacaksam faiz, 12 ay sonra paramı kullanacaksam faiz; ama minimum 3 yıl sonra kullanacaksam gidip faize koymam. Bu para çöp olacak kesin. Sepet yapmak gerekiyor. Borsadan iyi şirketler seçerim.

Borsalara durur durur bir anda patlar. Mantığı budur. Dolayısıyla o günü beklemek lazım. O gün de faizlerin düştüğü şirketlerin kar ettiği günler oluyor. Yabancının geldiği günler oluyor.

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BORSADA RALLİ İÇİN TARİH VERDİ: "BU BİR DÖNGÜ"

2027'nin sonunda seçim olacaksa geçmiş istatistikler gösteriyor ki bütün hükümetler, Amerika'da Faransa'da dahil Türkiye'de dahil yüksek borsayla girmek isterler. Para gevşemesiyle girmek isterler. Dolayısıyla bugün alacak kişi, uzun vadeli düşünecek. Şimdiden toplayacak. Seçimden önceki yılı, seçim zamanı ralliyi görürsem satarım diye alacak. Çünkü o zaman faizler düşer, herkesin cebine bir para konulur. Bu bir döngüdür.

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"14 YIL BOUYUNCA ALTIN HİÇ ARTMADI"

2011 yılında tam 14 yıl önce altının ons fiyatı 1900 doları gördü. 14 yıl boyunca altın o zirvesine gelemedi bir daha. Yıllarca altın hiçbir şey yapmadı. Altın son bir buçuk yılda arttı. Bunun arkasında birçok neden var. Ancak altının asıl artma nedeni enerji birikti, şimdi o enerjiyi patlattı ve tarihi zirvesini kırdı, rallisini yaptı. Dolayısıyla sistem hep aynı aslında.

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"BU KADAR HIZLI GİTMİŞ VARLIKLARDAN HER ZAMAN KORKARIM"

Şimdi altın rekorlar kırdı, herkes altının peşine düştü. Ben bu kadar hızlı gitmiş varlıklardan her zaman korkarım. Dolayısıyla kısa vade için altın alanlarda çok zarar etti.

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Altında borsalar gibi aslında. Uzun vadede evet kazandırıyor ama kısa vadeli çok tehlikelidir.

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"ALTIN TOPLAYIP BU FİYATA ÇIKARABİLİRLER AMA..."

Ne olacağını bilemezsiniz. Trump da çok ciddi şekilde manipülatif işlemler yapıyor gibi gözüküyor. Bilerek mi yapıyor bilemem. Öyle şeyler yapıyor ki bir anda tepedeyken 'vergi koyacağım' diyor, sonra çakılınca 'şaka yaptım 'falan diyor. Amerika'da yönetim eskisi gibi değil. Çok daha tüccar kafalı. Şunu yapabilirler, yarın bir gün 'Ben savaş çıkarıyorum' diyerek altın toplayıp, altını 4000'e çıkarıp sonra 4000'de 'Ben vazgeçtim' deyip 3200'e indirebilirler. Dolayısıyla biraz tedbirli olmak lazım."

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.153,54
4.153,99
% 0.4
08:21
Ons Altın / TL
129.128,69
129.218,05
% 0.38
08:36
Ons Altın / USD
3.306,16
3.306,45
% 0.16
08:36
Çeyrek Altın
6.645,66
6.791,77
% 0.4
08:21
Yarım Altın
13.249,78
13.583,54
% 0.4
08:21
Ziynet Altın
26.582,62
27.084,00
% 0.4
08:21
Cumhuriyet Altını
27.501,00
27.916,00
% -0.78
17:13
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Borsa İstanbul Altın faiz bist 100 Mert Başaran
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