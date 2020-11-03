Altın rezervi bulundu! Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat

Geçtiğimiz gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın "Ağrı'da büyük bir altın rezervi bulduk" açıklamasının ardından bütün gözler Ağrı'ya çevrilmişti. Bulunan altın rezervinin Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünün yakınlarında olduğunun açıklanması üzerine köy sakinleri büyük bir sevinç yaşamıştı. Altın rezervi için kurulacak tesiste çalıştırılmak üzere bine yakın işçinin alınacağının belirtilmesi, köylülere 2'nci bir sevinç yaşattı. Köy halkı ise şimdi büyük bir merakla altın rezervi için kurulacak tesisin açılmasını bekliyor.

'ALTIN REZERVİ İÇİN KURULACAK TESİS BİZİM İÇİN BİR İŞ KAPISI OLACAK'

2005 yılından beri bu bölgede altın arama çalışmalarının yapıldığını kaydeden Mollakara köyü sakinlerinden Aslan Çiftçi, "Bu bölgede bilindiği üzere iş imkanları pek yok. Altın rezervi için kurulacak tesis bizim için bir iş kapısı olacak. Bizler burada çalışacağız. Bu durum bizi çok sevindirdi. 2005 yılından beri bu bölgede bir sondaj çalışması var. Bulunan rezerv çok büyük sanırım. TMSF Başkanımız büyük bir rezerv olduğunu açıkladı. Böyle bir durum karşısında bizim de iş bulma imkanımız olacak. Bu rezervin ilimize, ilçemize, köyümüze illaki çok büyük katkısı olacak. Bu sayede 400-500 kişi burada çalışabilecek" dedi.