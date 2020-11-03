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Altın rezervi bulundu! Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.11.2020 11:08 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi, Mollakara köyünde ikamet eden işsiz vatandaşlar için umut kapısı oldu.

Altın rezervi bulundu! Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat

Geçtiğimiz gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın "Ağrı'da büyük bir altın rezervi bulduk" açıklamasının ardından bütün gözler Ağrı'ya çevrilmişti. Bulunan altın rezervinin Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünün yakınlarında olduğunun açıklanması üzerine köy sakinleri büyük bir sevinç yaşamıştı. Altın rezervi için kurulacak tesiste çalıştırılmak üzere bine yakın işçinin alınacağının belirtilmesi, köylülere 2'nci bir sevinç yaşattı. Köy halkı ise şimdi büyük bir merakla altın rezervi için kurulacak tesisin açılmasını bekliyor.

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'ALTIN REZERVİ İÇİN KURULACAK TESİS BİZİM İÇİN BİR İŞ KAPISI OLACAK'

2005 yılından beri bu bölgede altın arama çalışmalarının yapıldığını kaydeden Mollakara köyü sakinlerinden Aslan Çiftçi, "Bu bölgede bilindiği üzere iş imkanları pek yok. Altın rezervi için kurulacak tesis bizim için bir iş kapısı olacak. Bizler burada çalışacağız. Bu durum bizi çok sevindirdi. 2005 yılından beri bu bölgede bir sondaj çalışması var. Bulunan rezerv çok büyük sanırım. TMSF Başkanımız büyük bir rezerv olduğunu açıkladı. Böyle bir durum karşısında bizim de iş bulma imkanımız olacak. Bu rezervin ilimize, ilçemize, köyümüze illaki çok büyük katkısı olacak. Bu sayede 400-500 kişi burada çalışabilecek" dedi.

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'BİZLER BU MADENDE ÇALIŞARAK GEÇİMİMİZİ SAĞLAYABİLİRİZ'

Köylerinde altın rezervinin bulunmasına çok sevindiklerini dile getiren köy sakinlerinden Selami Polat, daha önce çalışmak için başka illere gittiklerini ve bu yüzden ailelerinden uzak kaldıklarını ifade etti. Bulunan altın rezervi için kurulacak tesisle birlikte kendileri için de iş imkanı doğacağını belirten Polat, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Burada altın madeni rezervinin bulunduğunu duyunca çok sevindik. Ailemiz ve köylümüz çok sevindi. Biz daha önce Batı illerine çalışmaya gidiyorduk. 3-5 ay gelemiyorduk. Ailemizden uzak kalıyorduk. Şu anda bu rezervin köyümüzde bulunmasına çok sevindik. Burada bizler için iş imkanı doğdu. Doğacak iş imkanıyla birlikte artık çalışmak için başka illere gitmemize gerek kalmayacak. Bizler bu madende çalışarak geçimimizi sağlayabiliriz. Bulunan altın rezervi hem bölge halkı için hem de ülkemiz için büyük bir nimettir. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah."

KAYNAK:İHA

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