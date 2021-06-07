Altın satılır mı? Ünlü Ekonomist Atilla Yeşilada altınlarını neden sattığını açıkladı!

Altın, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden düşük gelmesi ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın yorumlarından sonra haftaya düşüşle başladı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle geçen haftaki seviyelerini koruyor. Ekonomist Dr Artunç Kocabalkan’ın YouTube kanalına konuk olan ünlü Ekonomist Yeşilada para piyasalarındaki son durumu değerlendirdi.

Geçen hafta 520-529 TL’lik dar bir fiyat aralığında işlem gören gram altın, haftayı neredeyse yatay bir performansla tamamlamıştı. Gram altın, küresel altın fiyatlarının geçen hafta yüzde 0,6 düşmesine rağmen dolar/TL’nin yüzde 1,23 yükselmesiyle düşüşü sınırlamıştı. Gram altın yeni haftaya 526 TL civarında başladı.

"ALTIN ALMAKTA CİDDİ BİR RİSK GÖRMÜYORUM"

Atilla Yeşilada, kendi altın yatırımını neden bozdurduğunu açıklarken altın fiyatları hakkında şunları söyledi, “Yatırımcılar Joe Biden’ın 6 Trilyon dolarlık bütçe paketinin akıbetini bekliyor olabilirler. Zaman vermek gerçekten çok güç ama altın almakta çok ciddi bir risk görmüyorum. Bir de bir şey var şok teknik konu ama ABD’de bizim likit fonlar ya da para piyasası fonların miktarı 4 Trilyon dolar iyi de Fed faizi sıfırın altına düşürmeye başladı. Millet oralardan da parasını çekiyor. Yani altın fiyatında ben rahatım. Benim altın satış nedeni daha fazla yükselmeyecek diye değildi. Ben Joe Biden ve Erdoğan görüşmesinin veriler mesajlardan çok daha olumlu geçeceğini düşünerek ve karımı da ettim ve o yüzden altın sattım.”



