Ünlü ekonomistten çarpıcı gram altın yorumu: İlk hedef 540 lira!

Haftaya 524 TL civarında başlayan gram altın, dolar kurundaki yükselişle çarşamba günü neredeyse 530 TL’ye ulaşmıştı. Perşembe günü küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’nin 8,70’e kadar tırmanmasıyla sınır bir kayıp vererek 523 TL’ye geriledi. Gram altın bugün ise 522 lira seviyelerinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Altın, Fed’in parasal teşviklerinin sona yaklaştığına dair beklentilerle Mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle kayıplarını sınırladı ve yatay seyrediyor.

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Şatıroğlu yatırımcıları uyararak şu açıklamayı yaptı:

"ALTININIZ SAĞLIĞINIZI BOZAN BİR ZEHİR OLMASIN"

Momentum biraz düştü ancak halen daha 4 saatlik Kaufman ortalaması üzerinde destek buluyor. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor. Altındaki güç kaybı gümüşü aşağı çekiyor. Ancak halen yükselen kanal içinde bulunuyor. Kanalın altına geldiği zaman alım fırsatı veriyor. Bu arada altında yüzde birlik dahi olmayan düşüş olduğunda "eyvah altına ne oluyor" diyorsanız, gelip Twitter'dan, Youtube'dan soru sorup "merak etme altın çıkacak" sözünü duymaya çalışıyorsanız kendinize bir iyilik yapın. Kâra geçince altınlarınızı satın bir daha da almayın. Altınınız sağlığınızı bozan bir zehir olmasın." deyin. Rahat edin.

Bu arada altında yüzde birlik dahi olmayan düşüş olduğunda "eyvah altına ne oluyor" diyorsanız, gelip Twitter'dan, Youtube'dan soru sorup "merak etme altın çıkacak" sözünü duymaya çalışıyorsanız kendinize bir iyilik yapın. Kâra geçince altınlarınızı satın bir daha da almayın. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) June 3, 2021

"İLK HEDEF 540 SONRASI İSE 624"

Youtube kanalından analizlerine devam eden Şatıroğlu, gram altın için eğer uygun koşullar sağlanırsa hedefin 540 lira olduğunu belirtti. Gram altının daha da yükselebileceğini öngören uzman isim, bir sonraki hedefin ise 624 lira olduğunu vurguladı.



