Altın son 7 ayın rekoruna koşuyor! İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 521 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 518,3 liradan tamamladı.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 522,4 lirayı gördü. Gram altın saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 520,5 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı daha sonra 521 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 855 lira, Cumhuriyet altını da 3.505 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.890 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatındaki gerilemeye karşın yurt içinde yükseliş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler,1.870 ve 1.855 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA



