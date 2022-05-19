Altın tahmini yapan dev bankadan heyecanlandıran açıklama: ‘Kilit nokta’ diyerek rakam verdiler…

Rusya - Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik risklerle tarihi yüksek seviyeye yaklaşan altın son 4 hafta üst üste gerileyerek bu yılki tüm kazancını sildi. Ons altın, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin değerli metale olan talebi düşürmesi sonrası mart başında beri yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Son dönemde yatırımcıların güvenli liman olarak yöneldikleri yatırım aracı dolar oldu.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

Martta 25 baz puan mayısta ise 50 baz puan faiz artışı yapan ABD Merkez Bankası Fed’in Haziran ve Temmuz’da da 50’şer baz puanlık faiz artırması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, konuşmasında bu beklentileri daha da kuvvetlendirdi. Powell, enflasyondaki düşüş ikna edecek duruma gelmeden faiz artırımını bitirmeyeceklerini söyledi.

Ons altın, Powell’ın şahin ifadelerinin ardından dün 1806 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 1815 dolardan kapattı. Bugün ise 1813 dolardan değerleniyor.

ANZ BANK’TAN ALTIN FİYAT TAHMİNİ

Altın için yeni bir değerlendirmede bulunan ANZ Bank analistleri, sarı metalin 1820 dolar seviyelerinde istikrar kazanmasını bekliyor. “Agresif parasal sıkılaştırma, artan getiriler ve daha güçlü bir dolar altın fiyatı için kilit unsurlar” diyen ANZ analistleri, “Sürekli enflasyon ve artan jeopolitik riskler tarafından körüklenen küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler, sarı metali bir şekilde korumalıdır. Fiyatın 1950 dolarlık yükselme potansiyeli ile mevcut 1820 dolar seviyesinde bir taban bulmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 1 AYIN ZİRVESİ

Ons altının bu ay yüzde 5’e yakın değer kaybetmesine karşın dolar/TL kurunun yüzde 8’e yakın Yükselmesiyle gram altın son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dün 935 TL’ye çıkan gram fiyatı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasalarının kapalı olduğu günde 931 TL’den işlem görüyor.

DOLAR VE EURO FİYATI

Dolar/TL kurunda ise yukarı yönlü baskı artmaya devam ediyor. Dolar endeksi kısa vadeli bir satış yapısına girse de 103 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. 20 yılın zirvesinden geri çekilen dolar endeksi için analistler düşüşleri düzeltme hareketi olarak yorumluyor. Bu gelişmelerle dolar/TL kuru dün 15,98 seviyesine kadar yükselirken analistler 15,80 lira seviyesinin üzerindeki kalıcı hareketlerin yükselişleri destekleyeceğini ifade etti.

Dolar/TL kuru piyasaların kapalı olduğu 19 Mayıs Perşembe gününde 15,96 lira seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL 16,76 seviyelerinde bulunuyor.



