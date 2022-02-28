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Altın Tasarruf Sistemi yarın başlıyor: İşte kazanç tablosu...

28.02.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Tasarruf Sistemi ile vatandaşlar 1 Mart’tan itibaren Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı türlerini tercih edebilecek. Bileziğini 81 ildeki kuyumculara götürenler çeyrek ya da gram altın alabilecek. Yatırımcıların altın dönüşümlü TL mevduat ve katılım mevduat hesabı açtırmaları halindeki senaryolar ise şöyle...

Altın Tasarruf Sistemi yarın başlıyor: İşte kazanç tablosu...

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi yarından (1 Mart) itibaren uygulamaya giriyor. Yeni sistemle beraber vatandaşın doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da yarından itibaren başlanacak. Bileziğini kuyumcuya götüren vatandaş karşılığını çeyrek ya da gram altın olarak alabilecek. Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçayaklı bir sistem oluşturulurken, Merkez Bankası'nın altın dönüşümlü TL mevduat veya katılma hesaplarına yönelik düzenleme yapması bekleniyor. Yeni sistemle vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Kısa bir süre içerisinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak.

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6 HESAP TERCİH EDİLEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu "Altın Tasarruf Sistemi" ile vatandaşlar "Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı" tercih edebilecek. Rafinerilerin oluşturduğu kuyumcu ağları üzerinden özel yazılımlar aracılığı ile fiziki altınlar banka hesaplarına aktarılabilecek. Vatandaşlar banka şubeleri aracılığıyla da fiziki altınlarını teslim edebilecek. Vatandaşlar kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcuyu seçebilecek. Sağlanacak ek avantajlar ilgili bankaların oluşturacağı platformlarda vatandaşa duyurulacak.

1500'ÜN ÜZERİNDE KUYUMCU

Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat, teyit sistemi oluşturuldu. Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankadaki altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımı talep edebilecek. Bankalar tarafından finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar da sağlanacak. Vatandaş tasarrufunun değerini korurken aynı zamanda TL cinsi kazanç da sağlamış olacak. Mart ayı itibarıyla her ilde en az bir kuyumcu olacak ve 1500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dâhil olacak. Bankalar her ilde en az bir şubesini bu sistemle ilişkilendirecek.

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4 SENARYODA KAZANÇ TABLOSU

SENARYO 1: Buna göre, 100 gram has altın getirildiğinde dönüşüm kuru 800 liradan hesaplanıp 3 ay vadeli yatırıldığında toplam hesap bakiyesi 82 bin 208 lira olacak. Vade sonunda gram altın kuru gramı 750 lira olduysa vatandaşın kazancı (vadedeki para) 2 bin 808 lira olacak.

SENARYO 2: Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarına eşit olması durumunda sistem şöyle işleyecek. Gram altın aynı kaldıysa 800 gram kazanç yine 2 bin 808 lira olacak.

SENARYO 3: Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarından büyük, elde edilen kazançtan düşük olması halinde gram 820 olduğunda kazanç daha yüksek olacağı için yine kazanç 2 bin 808 lira olacak.

SENARYO 4: Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarından ve kazançtan büyük olması durumunda da altın kuru 850'ye yükseldiyse hem 2 bin 808 lirayı hem de altının değerlemesinden kaynaklanan 2 bin 192'yi alacak. Toplam kazanç 5 bin liraya yükselecek.


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