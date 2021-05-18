Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Altın, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya’nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte son üç ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki düşüşle birlikte 500 TL sınırına geriledi.

Mayıs ayına hızlı giriş yapan gram altın fiyatları, son rallisini 500 liradan yaptı. Altın fiyatlarındaki yükselişi yorumlayan uzmanlar ise yatırımcılara alım için uyarıda bulunurken, gram altında 600 lira seviyesinin ise sürpriz olmayacağının belirtiyor.

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altınla ilgili yorumları şöyle...

GRAM ALTIN 502 LİRAYI GÖRDÜ

Gram altının 500 lirayı gördüğünü belirten Memiş, ''Altın fiyatları mayıs ayına değer artışlarıyla başladı. Mayıs ayının ilk işlem gününde altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü gördük. Altının ons fiyatı 1.766 dolar seviyesinden 1.853 dolar seviyesine, altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden 502 lira seviyesine yükseldi" diye konuştu.

"HAZİRAN'DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK"

Gram altının haziran ayında yükselişe geçeceğini belirten Memiş, ''Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum.'' dedi.