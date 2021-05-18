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Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

18.05.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılına 451 liradan başlayan gram altın fiyatları 500 liranın üstünü gördü. Bu süreçte ons altın bin 853 doları geçti. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Altının yüksek fiyatlardan alınmamasını öneren Memiş, bir iki hafta içinde fiyatların 450-480 liraya kadar gerileyeceğini belirtti. Yaz aylarında ise gram altının 600 lirayı bulmasının sürpriz olmayacağını belirten Memiş'in açıklamaları haberimizde.

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Altın, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya’nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte son üç ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki düşüşle birlikte 500 TL sınırına geriledi.
Mayıs ayına hızlı giriş yapan gram altın fiyatları, son rallisini 500 liradan yaptı. Altın fiyatlarındaki yükselişi yorumlayan uzmanlar ise yatırımcılara alım için uyarıda bulunurken, gram altında 600 lira seviyesinin ise sürpriz olmayacağının belirtiyor.
Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altınla ilgili yorumları şöyle...

GRAM ALTIN 502 LİRAYI GÖRDÜ

Gram altının 500 lirayı gördüğünü belirten Memiş, ''Altın fiyatları mayıs ayına değer artışlarıyla başladı. Mayıs ayının ilk işlem gününde altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü gördük. Altının ons fiyatı 1.766 dolar seviyesinden 1.853 dolar seviyesine, altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden 502 lira seviyesine yükseldi" diye konuştu.

"HAZİRAN'DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK"

Gram altının haziran ayında yükselişe geçeceğini belirten Memiş, ''Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum.'' dedi.

YENİ REKORLAR GÖRÜLEBİLİR

Haziran ayında hem altının ons hem de gram fiyatında yeni zirveler göreceklerini öngördüğünü de sözlerine ekleyen Memiş şu şekilde konuştu:

  • Altının gram fiyatı, hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL kurundan destek görerek yükseleceğini düşünüyorum. Altının ons fiyatı ise jeopolitik risklerden ve kripto para piyasasından dönen nakitler ile talep görebilir.

  • Mayıs ve haziranda hem banka altın mevduatlarında hem de düğün sezonundan dolayı fiziki tarafta fiziki altın taleplerin artacağını öngörüyorum.

  • Mayıs ayının yarısından sonra altın, gümüş, bakır, platin, paladyum gibi değerli metallerde yükseliş trendinin süreceğini düşünüyorum.'

  • Haziranda altının ons fiyatının 1.960 dolar, altının gram fiyatının ise 560 liraya kadar yükselebileceğini tahmin ediyorum.

  • Tabi döviz kurlarındaki gelişmelerle bu oran daha da yukarı taşınabilir. Yani bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı.

GÜMÜŞTE DOLAR BEKLENTİSİ

  • Altının yanı sıra gümüşün ons ve gram fiyatlarında da yükselişlerin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Geçen yıl kapanma sürecinde serbest piyasalarda gümüşün ons fiyatı 27,50 dolar, gram fiyatı ise 7,50 liraya yükseldi. Bu yıl ise gümüşün ons fiyatının 40 dolar, gram fiyatının ise 10 liraya yükselebileceğini düşünüyorum.

"BEKLEYİN FİYATLAR GERİLEYECEK!"

Elinde nakit bulunduranlar uyaran İslam Memiş, ''Kesinlikle geçen yıl yaptığı hatayı yapmasınlar, yani gaza gelip yüksek fiyattan alım yapmasınlar. Bir iki hafta içerisinde fiyatlar tekrardan gerileyecek. Altın, döviz, gümüş.. Bunu bir fırsat olarak değerlendirsinler bir panik alımı yapmasınlar. Altının gram fiyatında destek seviyesi olarak önce 480 sonra 450 lirayı bekleyeceğiz.'' dedi.

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