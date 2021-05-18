Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Altın, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya’nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte son üç ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki düşüşle birlikte 500 TL sınırına geriledi.
Mayıs ayına hızlı giriş yapan gram altın fiyatları, son rallisini 500 liradan yaptı. Altın fiyatlarındaki yükselişi yorumlayan uzmanlar ise yatırımcılara alım için uyarıda bulunurken, gram altında 600 lira seviyesinin ise sürpriz olmayacağının belirtiyor.
Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altınla ilgili yorumları şöyle...
Gram altının 500 lirayı gördüğünü belirten Memiş, ''Altın fiyatları mayıs ayına değer artışlarıyla başladı. Mayıs ayının ilk işlem gününde altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü gördük. Altının ons fiyatı 1.766 dolar seviyesinden 1.853 dolar seviyesine, altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden 502 lira seviyesine yükseldi" diye konuştu.
Gram altının haziran ayında yükselişe geçeceğini belirten Memiş, ''Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum.'' dedi.
Haziran ayında hem altının ons hem de gram fiyatında yeni zirveler göreceklerini öngördüğünü de sözlerine ekleyen Memiş şu şekilde konuştu:
Altının gram fiyatı, hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL kurundan destek görerek yükseleceğini düşünüyorum. Altının ons fiyatı ise jeopolitik risklerden ve kripto para piyasasından dönen nakitler ile talep görebilir.
Mayıs ve haziranda hem banka altın mevduatlarında hem de düğün sezonundan dolayı fiziki tarafta fiziki altın taleplerin artacağını öngörüyorum.
Mayıs ayının yarısından sonra altın, gümüş, bakır, platin, paladyum gibi değerli metallerde yükseliş trendinin süreceğini düşünüyorum.'
Haziranda altının ons fiyatının 1.960 dolar, altının gram fiyatının ise 560 liraya kadar yükselebileceğini tahmin ediyorum.
Elinde nakit bulunduranlar uyaran İslam Memiş, ''Kesinlikle geçen yıl yaptığı hatayı yapmasınlar, yani gaza gelip yüksek fiyattan alım yapmasınlar. Bir iki hafta içerisinde fiyatlar tekrardan gerileyecek. Altın, döviz, gümüş.. Bunu bir fırsat olarak değerlendirsinler bir panik alımı yapmasınlar. Altının gram fiyatında destek seviyesi olarak önce 480 sonra 450 lirayı bekleyeceğiz.'' dedi.
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