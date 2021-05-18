FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Büyük dedesinden miras kaldı: 70 milyon liraya satıyor!

Büyük dedesinden miras kaldı: 70 milyon liraya satıyor!

18.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de 19. yüzyılda 2. Abdülhamid döneminde Fransızlar tarafından yapılan Osmanlı’nın ilk kibrit fabrikası hisse sahibi aileler tarafından 70 milyon liraya satışa çıkarıldı. Fabrikanın mirasçılarından Akalın "Büyük dedem ortağıyla fabrikayı lastik çizme üretmek amacıyla almış. Birinci Dünya Savaşı çıkınca hayalini gerçekleştirememiş" dedi.

Büyük dedesinden miras kaldı: 70 milyon liraya satıyor!

Küçükçekmece’de uzun yıllardır atıl durumda olan Osmanlı’nın ilk kibrit fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1991 yılında 1. derece tarihi eser olarak tescil edilip, koruma altına alındı.

Bakımsızlıktan bazı duvarları yıkılan fabrikanın demir konstrüksiyon iskeleti sapasağlam duruyor. Kapı ve pencereleri zarar gören binanın içerisinde ise ağaçlar ve otlar çıkmış. Dönemin şartlarında kibritleri taşımak için fabrikaya döşenen dekovil rayları da bozulmadan günümüze kadar gelmiş. 15 bin 377 metrekare araziye sahip iki parselden oluşan bina, 5 bin metrekare kapalı alanı olan ticari bir mülk olarak geçiyor.

DEPO OLARAK KULLANILIYOR

Hisse sahibi aileler, 5 ayrı bölüme ayırdıkları fabrikayı, kendi işlerini yürütmek için kullanmaya devam ediyor. Ailelerden biri, mermer işletmesi için kullanırken, diğeri kauçuk bant üretiminde kullanıyor. Genelde depo olarak kullanılan bina, satışından sonra boşaltılacak.

60a37f0c554282361c06257e

Fabrikanın dördüncü nesil mirasçılarından Eda Akalın, şunları söyledi:

“Cumhuriyet’in ilanıyla fabrika mülk olarak satılan binalardan biriymiş. Büyük dedem ve bir kişi daha var, 2 aile olarak lastik çizme fabrikası kurmak için burayı almışlar. Yurt dışına hem makine hem de hammadde almaya gittikleri sırada 1’inci Dünya Savaşı çıkıyor ve hiçbir şey alamadan ülkeye geri dönüyorlar. O nedenle fabrika atıl olarak kalıyor, ölümler ve doğumlar oluyor, aileler genişliyor. Burası çok büyük, aileler olarak ortak paydada buluşamadık. Tarihi eser olduğu için de yönetemiyoruz, kullanamıyoruz. O yüzden satmaya karar verdik. Fabrika, kültür merkezi, alışveriş merkezi, restoran, eğlence kompleksi gibi birçok sosyal faaliyet alanı olarak kullanılabilir. Ama ev olarak değerlendirilemez, çünkü tarihi eser statüsünde. Restore edilip, çevresine emsal binalar yapılabilir, onun dışında yıkım olamaz.”

60a37f0b554282361c06256b

5 AİLE 20 HİSSEDAR VAR

Restorasyonun çok maliyetli olduğunu söyleyen Akalın, “Bize dedelerimizden miras kaldı. 5 aile toplamda 20 kişiyiz, herkes farklı işler yaptığı için binayı satarak değerlendirmek istiyoruz. Devletin burayı değerlendirmesini çok isteriz. Türklere satılması taraftarıyız. Biz içinde hiçbir değişiklik yapmadık. İnşa edildiği gibi duruyor. Korumaya çalışıyoruz ama zaman her şeyi değiştirdiği gibi mülke de zarar veriyor. Restorasyon çok maliyetli olduğu için herhangi bir girişimde bulunmadık” dedi.

60a37f0b554282361c062567

'ÇOK ÖNEMLİ ENDÜSTRİ MİMARİSİ'

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Kültür Mirası Yönetimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu ise şunları kaydetti:

"Kibrit fabrikası önemli bir kültür ve endüstri mirasımız. Burası 1897 yılında üretime başlayan Osmanlı’nın ilk kibrit fabrikası olma özelliğini taşıyor. O dönemde fabrikanın çoğunluğu kadınlardan oluşan 200 işçi ve 50 personeli bulunuyor. 1900’lü yılların başında hammadde temininde sıkıntı olunca üretim durduruluyor. 1991 yılında tescillenerek 1993'te 1. derece koruma alanı ilan edilmiş.

60a37f0b554282361c062564

Diğer bloklar, hisse sahibi aileler tarafından çeşitli amaçlar için kullanılıyor ama yeterince ne yazık ki korunamıyor. Birinci blok dışında kalan bölümler satışa çıkarılmış. Tüm fabrika alanı bir an önce endüstri mirası olarak kamulaştırılmalıdır. Restore edilmesini ve endüstri mirası kimliğini yansıtacak şekilde düzenlenerek bir kültür merkezi olarak kent kimliğine kazandırılması isterim. Tarihi eserler kullanılırlarsa da korunabilirler. Ama tabi ki doğru kullanmak lazım.”

60a37f0b554282361c06254c

OSMANLI'NIN BATILILAŞMA SÜRECİNE ÖRNEK

Osmanlı Devleti’nin batılılaşma döneminde yaptırdığı önemli fabrikalardan biri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, “1893 yılında Osmanlı Devleti, Fransızlarla ticari anlaşma yapıyor. Bu anlaşmadan sonra Fransızlar sermaye koyarak fabrikanın yapılmasını sağlıyor. Hammadde tedarikinde sıkıntı yaşanıyor sonra Birinci Dünya Savaşı başlıyor o nedenle fabrikanın ömrü uzun olmuyor” diye konuştu.

60a37f0b554282361c06255c

60a37f0b554282361c062550

Kaynak: DHA

Emlak vergisi ödemeleri için son günler! İşte 2021 emlak vergisinin son ödeme tarihiEmlak vergisi ödemeleri için son günler! İşte 2021 emlak vergisinin son ödeme tarihi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Esnaf destek ödeme başvurusu ne zaman başlayacak?Esnaf destek ödeme başvurusu ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Dev kurumun CEO'sundan Bitcoin tahmini!

Dev kurumun CEO'sundan Bitcoin tahmini!

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Musk'ın açıklamasından sonra dengeler değişti

Musk'ın açıklamasından sonra dengeler değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yılın ilk buğdayının fiyatı belli oldu

Yılın ilk buğdayının fiyatı belli oldu

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.