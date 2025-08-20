Altın varaklı oda ve lüks yaşantıyla dikkat çekti! Sosyal medya Cem Duman'ı konuşuyor... Katille yan yana, Ümitcan Uygun için 'kardeşim' demiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen aralarında suç örgütü elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isimlerden biri ise Avukat Cem Duman olmuştu. Duman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetiyle arasının iyi olduğuna, Külliye'den kendisine 'çok değerli bir büyüğü olan devlet erkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi forsu imzalı kravat hediye gönderildiğini anlattığı görülmüştü.

Duman'ın bu paylaşımları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, konuyla ilgili olarak AK Parti içinden de Duman'a yönelik eleştiriler gelmişti.

CEM DUMAN'IN ÜMİTCAN UYGUN İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Avukat Cem Duman ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Duman'ın Esra Hankulu ve Aleyna Çakır'ı katletme suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun'la olan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan Nevşin Mengü şu ifadelere yer verdi:



"Av. Cem Duman, Esra Hankulu ve Aleyna Çakır'ı katletme suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun'la fotoğraflar çekilip Instagram hesabında paylaşmış. Uygun'a destek vermiş.

"İNSANLARIN SÜREKLİ KORKU İÇİNDE OLMASININ BİR NEDENİ DE BU"

İşin korkutucu olan tarafı, işinde gücünde sıradan insanların nüfuz ticareti yapan bu tiplerle karşı karşıya gelme, bu tipleri başına sardırma ihtimali çok yüksek. İnsanların sürekli korku içinde olması, hayattan adeta bıkması, kabuğuna çekilmesinin bir nedeni de bu"

"ÜMİTCAN UYGUN KARDEŞİMİN ZİYARETİ İLE MESAİYE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM"

Öte yandan Duman'ın bahsi geçen paylaşıma da "Uzun süren hukuki mücadelemiz sonucunda özgürlüğüne kavuşan Ümitcan Uygun kardeşimin ziyareti ile mesaiye kaldığımız yerden devam" yazdığı görüldü.

KAMUOYU ÜMİTCAN UYGUN'U İLK OLARAK ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE TANIMIŞTI!

Ümitcan Uygun ismi ise şüpheli ölümlerle kamuoyuna yansımıştı. Uygun'un 'Aleyna Çakır' ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi olarak uzun süre gündemde kalmıştı. Uygun daha sonra ise Ankara'da evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu ile ilgili tutuklu yargılandığı davada, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.