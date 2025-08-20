FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altın varaklı oda ve lüks yaşantıyla dikkat çekti! Sosyal medya Cem Duman'ı konuşuyor... Katille yan yana, Ümitcan Uygun için 'kardeşim' demiş

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasındaki en dikkat çeken isimlerden biri lüks yaşamı ve altın varaklı odasıyla gündeme gelen Avukat Cem Duman oldu. Duman ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Duman'ın katil Ümitcan Uygun ile yan yana fotoğrafları gündem olurken, Uygun için 'kardeşim' dediği görüldü.

Altın varaklı oda ve lüks yaşantıyla dikkat çekti! Sosyal medya Cem Duman'ı konuşuyor... Katille yan yana, Ümitcan Uygun için 'kardeşim' demiş
Rosetta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen aralarında suç örgütü elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isimlerden biri ise Avukat Cem Duman olmuştu. Duman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetiyle arasının iyi olduğuna, Külliye'den kendisine 'çok değerli bir büyüğü olan devlet erkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi forsu imzalı kravat hediye gönderildiğini anlattığı görülmüştü.

Altın varaklı oda ve lüks yaşantıyla dikkat çekti! Sosyal medya Cem Duman ı konuşuyor... Katille yan yana, Ümitcan Uygun için kardeşim demiş 1

Duman'ın bu paylaşımları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, konuyla ilgili olarak AK Parti içinden de Duman'a yönelik eleştiriler gelmişti.

CEM DUMAN'IN ÜMİTCAN UYGUN İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Avukat Cem Duman ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Duman'ın Esra Hankulu ve Aleyna Çakır'ı katletme suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun'la olan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Altın varaklı oda ve lüks yaşantıyla dikkat çekti! Sosyal medya Cem Duman ı konuşuyor... Katille yan yana, Ümitcan Uygun için kardeşim demiş 2

Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan Nevşin Mengü şu ifadelere yer verdi:

"Av. Cem Duman, Esra Hankulu ve Aleyna Çakır'ı katletme suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun'la fotoğraflar çekilip Instagram hesabında paylaşmış. Uygun'a destek vermiş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın varaklı oda, lüks yaşam... Tutuklandılar Altın varaklı oda, lüks yaşam... Tutuklandılar

"İNSANLARIN SÜREKLİ KORKU İÇİNDE OLMASININ BİR NEDENİ DE BU"

İşin korkutucu olan tarafı, işinde gücünde sıradan insanların nüfuz ticareti yapan bu tiplerle karşı karşıya gelme, bu tipleri başına sardırma ihtimali çok yüksek. İnsanların sürekli korku içinde olması, hayattan adeta bıkması, kabuğuna çekilmesinin bir nedeni de bu"

"ÜMİTCAN UYGUN KARDEŞİMİN ZİYARETİ İLE MESAİYE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM"

Öte yandan Duman'ın bahsi geçen paylaşıma da "Uzun süren hukuki mücadelemiz sonucunda özgürlüğüne kavuşan Ümitcan Uygun kardeşimin ziyareti ile mesaiye kaldığımız yerden devam" yazdığı görüldü.

KAMUOYU ÜMİTCAN UYGUN'U İLK OLARAK ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE TANIMIŞTI!

Ümitcan Uygun ismi ise şüpheli ölümlerle kamuoyuna yansımıştı. Uygun'un 'Aleyna Çakır' ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi olarak uzun süre gündemde kalmıştı. Uygun daha sonra ise Ankara'da evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu ile ilgili tutuklu yargılandığı davada, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'4-5 yıldır bas bas bağırıyorum' diyerek o daireleri işaret etti! 'Kira oranı da çok iyi''4-5 yıldır bas bas bağırıyorum' diyerek o daireleri işaret etti! 'Kira oranı da çok iyi'
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 290 bine yaklaştıTürkiye'de elektrikli otomobil sayısı 290 bine yaklaştı

Anahtar Kelimeler:
Avukat Ümitcan Uygun cem duman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sınır dışı edilmişlerdi, hepsi feci şekilde can verdi...

Sınır dışı edilmişlerdi, hepsi feci şekilde can verdi...

"Yaş 48 yanlış anlaşılmasın" diyerek bikinili hallerini paylaştı! "Her gün bir tatlı kaşığı..."

"Yaş 48 yanlış anlaşılmasın" diyerek bikinili hallerini paylaştı! "Her gün bir tatlı kaşığı..."

Cem Duman'ın Ümitcan Uygun paylaşımı ortaya çıktı

Cem Duman'ın Ümitcan Uygun paylaşımı ortaya çıktı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi

'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi

50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! 'Öğretip devredecek eleman yok'

50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! 'Öğretip devredecek eleman yok'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.