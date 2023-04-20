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Altın ve dolar hesapları için dikkat çeken veri! Merkez Bankası’nın adımları genişliyor: Türk lirası ile 3 günde…

20.04.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Liralaşma Stratejisi kapsamındaki adımlarından Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde yeni uygulamanın değişikliği takip eden ilk üç işlem gününde, 734 milyon dolar karşılığı pozisyon büyüklüğüne ulaşıldı.

Altın ve dolar hesapları için dikkat çeken veri! Merkez Bankası’nın adımları genişliyor: Türk lirası ile 3 günde…

Merkez Bankası'nın Liralaşma Stratejisi kapsamında attığı adımlarına ilişkin verilere göre, uygulamaların kullanım miktarı genişliyor. Buna göre, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) nezdinde TCMB taraflı vadeli döviz satış pozisyon büyüklüğü 1 milyar 642 milyon dolara çıkarken, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde yeni uygulamanın değişikliği takip eden ilk üç işlem gününde, pozisyon büyüklüğü 734 milyon dolar oldu.

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BANKALAR ÜZERİNDEN DOĞRUDAN YAPILABİLİYOR

TCMB'nin Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri için başlattığı yeni uygulamada, Türk lirası uzlaşmalı vadeli satım işlemleri, kotasyon yoluyla bankalarla doğrudan yapılıyor. Söz konusu işlemlerin vadesinde tutarlar Türk lirası olarak netleştiriliyor.

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Liralaşma Stratejisi kapsamında, altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ve altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ), Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin döviz tasarruflarını yurt içindeki bankalarda Türk lirasına dönüştürebilen YUVAM gibi uygulamalar bulunuyor.

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ALTIN HESABINI TL’YE DÖNÜŞTÜRENE İLAVE YÜZDE 4 GETİRİ

FATSİ ile bankalarda mevcut altın hesabı olan müşteriler, 3/6/12 ay vade seçenekleriyle altın hesaplarını Türk lirasına dönüştürebiliyor. FATSİ ile fiziki altın dönüşümünde vade sonundan önce çekilmemek kaydıyla Türk lirası olarak yüzde 4'e varan ilave getiri elde edilebiliyor.

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KKM’DE REKOR BÜYÜKLÜK

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında da vade sonunda Türk lirası üzerinden mahsuplaşılırken, bu uygulamanın büyüklüğü 7 Nisan ile biten haftada 1 trilyon 701,1 milyar liradan 1 trilyon 776,8 milyar liraya yükseldi ve rekor kırıldı.

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DÖVİZ BAZINDA YÜZDE 6 İLAVE

Yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin döviz tasarruflarını yurt içindeki bankalarda Türk lirasına dönüştürerek değerlendirmelerini sağlayan YUVAM hesaplarına ise döviz bazında yüzde 6'ya varan ilave getiri ekleniyor.


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Altın dolar

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