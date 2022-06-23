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Altın ve dolar için kritik gün! Piyasalar bu habere kilitlendi: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

23.06.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve altın fiyatları için kritik karar bugün saat 14.00’te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını duyuracak. Halihazırda Eylül-Aralık arasında faizlerde 500 baz puan indirim yaparak 5 aydır faizleri yüzde 14’te sabit tutan TCMB’nin faizleri bu ay da değiştirmesi beklenmiyor.

Altın ve dolar için kritik gün! Piyasalar bu habere kilitlendi: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Dolar ve altın fiyatları üzerinde etkili olacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin 17'si faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1'i yüzde 13,00 seviyesine indirileceği tahmininde bulundu. 2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 9 ekonomistin tamamı faizi yüzde 14,00 olarak öngördü. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 14,00-25,00 aralığında oluşmuştu.

merkezzz

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

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