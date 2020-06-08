Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...

Ülkemizde işsizlik probleminin yanında koronavirüs de üretim ve ihracat kanallarına darbe vurmaya başladı. Açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile birlikte ekonominin rahat bir nefes alabilmesi adına tedbirler geliştirildi. Haziran ayına gelindiğinde vaka sayılarındaki azalmayla ekonominin dar boğazdan çıkabilmesi için ise kısıtlamalar gevşetildi. Esnetilen kuralların ekonomi üzerindeki etkisi ile merakla bekleniyor.
Koronavirüsün tüm dünyada tesir göstermesi adeta borsaları altüst etti. Ülke ekonomilerine ve piyasaya sert bir darbe vuran pandemi sürecinde dolar kuru ve altın fiyatları yükselmeye başladı. Uzmanlar ve ekonomistler ise ekonomide yaşanan bu ani dalgalanmadan sonra yıl sonunda dolar ve altın piyasasını yakından ilgilendirecek tahminlerini yaptı. Peki yıl sonu dolar altın beklentisi nedir? Dolar, altın yıl sonunda ne kadar olacak? İşte yıl sonunda dolar ve altına dair beklenen oranlar...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yaşanılan pandemi sürecinin ekonomi üzerindeki etkisini gösterecek nitelikte "2020 yılı Nisan ayı Beklenti Anketini" açıkladı. Açıklanan beklenti anketinde ne yazık ki vatandaşları mutsuz edecek detaylar yer aldı.
Bir önceki anket dönemine kıyaslandığında dolar kurunun yükselişe geçtiği saptandı. Adeta uçuşa geçen dolar kuru yeni bir ekonomik krizin habercisi olur mu bilinmez ama ülkemizde dolara karşı önlem paketinin geliştireceği açık bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.
2020 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketin göre Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru beklentisini 6.9277 TL'den 7.0180 TL'ye yükseldiği belirtildi. 12 ay sonrasında ise dolar kuru beklentisi 7.1104 TL'den 7.2204 TL'ye çıktığı açıklandı.
320 TL sınırında uzun süre boyunca sabit kalan gram altın fiyatı koronavirüs salgını sonrasında rekor bir artışa imza attı. Yükselen altın fiyatı, son günlerde düşüşe geçse de, zaten zor durumda olan vatandaşları daha büyük bir çıkmaza soktu. Geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığından dert yanan vatandaşlar artık düğünlerde altın takmanın hayal olduğunu dile getirmeye başladı. Merkez Bankası anketinde belirtilen yıl sonu dolar kurunun artmasıyla birlikte altında da yıl sonu beklenen tutar yükseldi.
Koronavirüs salgını etkisinin yanında dünyada devam eden gerilime işaret eden ortam ve jeopolitik riskler altın alıp yastık altı yapanların oranını arttırdı. Haziran ayının başlarında altın fiyatlarında yoğun baskılı kar satışı ile fiyatların gerilemesi için büyük bir hamle yapıldı. Kapanışa değer kaybıyla ulaşan gram altının fiyatı önceki kapanışlarla kıyaslandığında %0.1 altında seyrederek 370 bandında kaldı. Buna göre; çeyrek altın 605 TL, Cumhuriyet altını da 2.465 TL'den satılıyor.
Altın fiyatlarında yaşanılan düşüşün uzun soluklu olamayacağını belirten uzmanlar; yıl sonunda gram altın fiyatının mevcut durumdan daha yüksek olacağını belirtmeyi ihmal etmiyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan Mayıs ayı Beklenti Anketi'ni inceleyen ekonomistlerin ve uzmanların iddialarına göre yıl sonu gram altın fiyatının 400'lere ulaşması kimseyi şaşırtmamalı.
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