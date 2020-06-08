Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...

Ülkemizde işsizlik probleminin yanında koronavirüs de üretim ve ihracat kanallarına darbe vurmaya başladı. Açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile birlikte ekonominin rahat bir nefes alabilmesi adına tedbirler geliştirildi. Haziran ayına gelindiğinde vaka sayılarındaki azalmayla ekonominin dar boğazdan çıkabilmesi için ise kısıtlamalar gevşetildi. Esnetilen kuralların ekonomi üzerindeki etkisi ile merakla bekleniyor.

Koronavirüsün tüm dünyada tesir göstermesi adeta borsaları altüst etti. Ülke ekonomilerine ve piyasaya sert bir darbe vuran pandemi sürecinde dolar kuru ve altın fiyatları yükselmeye başladı. Uzmanlar ve ekonomistler ise ekonomide yaşanan bu ani dalgalanmadan sonra yıl sonunda dolar ve altın piyasasını yakından ilgilendirecek tahminlerini yaptı. Peki yıl sonu dolar altın beklentisi nedir? Dolar, altın yıl sonunda ne kadar olacak? İşte yıl sonunda dolar ve altına dair beklenen oranlar...

2020 YILININ SONUNA GELİNDİĞİNDE DOLAR KURUNUN BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yaşanılan pandemi sürecinin ekonomi üzerindeki etkisini gösterecek nitelikte "2020 yılı Nisan ayı Beklenti Anketini" açıkladı. Açıklanan beklenti anketinde ne yazık ki vatandaşları mutsuz edecek detaylar yer aldı.