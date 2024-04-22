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Altın ve dolarda kritik hafta: Herkes tersini düşünürken sürpriz atak! 'Başka seçenek kalmaz...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.04.2024 09:07
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Altın ve dolar için hareketli bir haftaya başlandı. Bu haftanın en önemli açıklaması Merkez Bankası’ndan gelecek. Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Gelecek hafta duyurulacak Fed faiz kararı da piyasaların yakın takibinde bulunuyor. Kritik haftada Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek altın fiyatları bir miktar geri çekildi. Dolar/TL kuru ise hafif yükselişini sürdürdü. Doların bu yıl değer kaybedeceği beklentisiyle yatırımlara başlayan yatırımcılar için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Altın ve dolarda kritik hafta: Herkes tersini düşünürken sürpriz atak! 'Başka seçenek kalmaz...'

Son zamanların ajandası en yoğun haftasına başladık. Önümüzdeki hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesi altın ve para piyasaları yönünü belirleme çabası içine girdi. Jeopolitik risklerde ise tansiyonda azalma söz konusu. İran-İsrail gerginliğinde doz biraz düşüyor. Öte yandan ABD, Ukrayna, İsrail, Tayvan için silah-ekonomik desteğini artırmak için yasa çıkarmaya hazırlanıyor. İlgili bölgelerde mevcut gerginliklerin sürmesi mümkün görünüyor.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Faizde değişiklik beklenmezken sözlü yönlendirmelerin ne olacağı merakla bekleniyor. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Merkez Bankası’nın güncel duruşu Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alacak.

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22 NİSAN PAZARTESİ GRAM ALTIN FİYATLARI

Bu sabah ons altın fiyatı 2.370 dolar civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı gram altın fiyatı ise bir miktar geri çekilirken şu sıralar 2.553 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın fiyatları 4.433 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı da 17.769 liradan ekranlara yansıyor.

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DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı pozitif seyrediyor. Dolar endeksi 106,02 seviyesinde yer alıyor. Dolar/TL kuru ise ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 32,61 TL civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de 34,78 TL seviyelerinde bulunuyor.

DOLAR (26)

2024’ÜN SÜRPRİZİ DOLAR!

Doların bu yıl değer kaybedeceği beklentisiyle yatırımlara başlayan yatırımcılar için dünyanın en büyük ikinci fon yönetim şirketi Vanguard Group’tan dikkat çeken bir yorum geldi. Beklenenin aksine cazibesi artan dolar için ‘uzun süreli yükseliş’ öngören şirket, doların normalde değerinden yüzde 20 daha pahalı olmasına rağmen muhtemelen daha da yükseleceğini tahmin etti.

DOLAR (35)

Vanguard’dan Ales Koutny, “Diğer ülkeler ABD’nin büyüme ve enflasyon oranlarına yetişemezse, doları almaktan başka seçenek kalmaz. Daha önce bizim için çok taktiksel bir trade olan dolar alımı, çok daha uzun vadeli bir strateji haline geldi” dedi.

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü de doların yükselişinin 2025’e kadar uzayacağını düşünüyor.


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