Altın ve mücevherde yeni uygulama! Yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi, uyarı gecikmedi: ‘Altın fiyatları makası yeniden açılabilir…’

Son dakika haberine göre, bazı kuyumculuk ürünleri ve mücevherlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek. Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek.

Bazı kuyumculuk ürünlerinin ve mücevherlerin AB dışındaki ülkelere ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi. Resmi Gazete'de yer alan kararı değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarındaki makas aralığına dikkat çekerek, 'yeniden açılabilir' uyarısında bulundu.

"FİYATLARDA MAKAS YENİDEN AÇILABİLİR”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Altın ithalatının cari açığa olan etkisi bu konuda düzenlemeleri beraberinde getirdi. Altın borsası üyesi olmayan kurumlar altın ithalatı yapamazken, ithal edilecek altının para değerinin önceden peşin olarak yatırılması kuralı getirildi. En fazla 5 kilogram standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi imkânı ortadan kaldırıldı” dedi.

“Altın ithalatına kota getirilmiş olması interbank ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki makası açabilir” ifadelerini kullanan uzman isim, “Makasın açılması ise altının işçilik maliyetlerine yansıyabilir ve ihracatı olumsuz etkileyebilir. Piyasa ihtiyaçlarının doğru anlaşılması, belli zamanlarda kotanın artırılması ve azaltılması şeklinde uygulanması bir anda kota getirilmesinden daha yönetilebilir olabilir” diye yorumda bulundu.





