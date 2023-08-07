Hazine ve Maliye Bakanlığından 'altın' kararı! Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram altın üretilebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek.

Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

ALTINA KOTA UYGULAMASI GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın için yeni bir sistemi daha devreye sokuyor. İşlenmemiş altın için alınan karar kapsamında ithalata kota uygulaması gündeme alındı.

Çalışmaları devam eden uygulamanın kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanırken, söz konusu kota kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat ve borsa işlemleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecek. (AA)