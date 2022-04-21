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Altın yatırımcıları bu akşama dikkat! Fed Başkanı Powell altın fiyatlarının ayarlarıyla oynayacak

21.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalara çevrildi. Analistler altın fiyatlarını belirleyen iki ana unsura dikkat çekerek, "Fed’in 75 puanlık agresif bir faiz artırımı, kısa vadeli bir fiyat damperi olabilir ancak arz şoklarından kaynaklı yüksek enflasyon, negatif etkiyi azaltabilir” değerlendirmesinde bulundular. İşte altın fiyatları için kritik seviyeler ve analistlerin yorumları...

Altın yatırımcıları bu akşama dikkat! Fed Başkanı Powell altın fiyatlarının ayarlarıyla oynayacak

Para piyasalarında hem Mayıs hem de haziran için 50 baz puanlık Fed faiz artışları fiyatlanırken Fed üyelerinden gelen açıklamalar mayısta 50 baz puanlık artışın neredeyse kesin olduğunu gösteriyor. Chicago Fed Başkanı Charles Evans önümüzdeki iki toplantıda Fed’in önden yüklemeli sıkılaştırma yapabileceğini belirterek 50 baz puanlık faiz artırımına açık olduğunu dile getirdi. Mayıs ayında 50 baz puanlık artış için güçlü gerekçeler olduğunu vurgulayan San Fransisco Fed Başkanı Mary Daly de yıl sonuna kadar faizlerin yüzde 2,5 civarında görülen nötr faize süratle çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Bej Kitap Raporu’na göre, ABD Merkez Bankası, enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiğini açıkladı. Raporda, çoğu bölgedeki firmaların gelecek aylarda enflasyonist baskıların devam etmesini bekledikleri vurgulandı.

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AVRUPA MERKEZ BANKASI DA ‘FAİZ ARTIŞI’ DİYOR

Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası, Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks bankanın enflasyon riskleri nedeniyle en erken Temmuz ayında faiz artışı yapabileceği mesajı verdi. Euro Bölgesi'nde yüzde 7,5 ile rekor yüksek seviyedeki enflasyon nedeniyle politika yapıcıların faiz artış mesajları da artıyor. Para piyasalarında Temmuz ayına kadar 25 baz puanlık faiz artışı yüzde 50'nin üzerinde fiyatlanıyor. Eylül ve Aralık aylarında da 25'er baz puanlık faiz artışı bekleniyor.

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ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,13 yükselişle 1.958,15 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık devlet tahvili faizindeki geri çekilme sonrası kontrat gün içinde gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir noktadan kapattı. Analistler bugün ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Fed başkanı Powell’ın konuşması takip edileceğini, Powell’dan gelebilecek şahin tondaki açıklamaların altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini söylediler.

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Altın fiyatlarını teknik olarak değerlendiren analistler, “1950 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilirse 1.970 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1.940 dolar seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bugün haber akışına bağlı olarak sert fiyat hareketleri görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.960 ve 1.965 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza” açıklamasını yaptı.

FİYATLARI ETKİLEYEN 2 UNSUR

ANZ Research analistleri de, “Jeopolitik risk ve enflasyon baskısı, altın piyasasına yön veren iki ana unsur. Fed’in 75 puanlık agresif bir faiz artırımı, kısa vadeli bir fiyat damperi olabilir ancak arz şoklarından kaynaklı yüksek enflasyon, negatif etkiyi azaltabilir” dedi.


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