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ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! 12 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1.084 TL'yi de aşıp rekor kıracak!

12.12.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası 12 Aralık 2022 Pazartesi günü çok sayıda vatandaş ve yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. İslam Memiş Gram altının bin 84 TL olması ile birlikte tüm zamanların rekorunu kırdığını belirtip yatırımcıya daha da fiyatlanacağı yönünde uyardı. Peki, 12 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! 12 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1.084 TL'yi de aşıp rekor kıracak!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri piyasaların açılacağı haftanın ilk işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Önceki kapanışını 18,640 TL'den yapan dolar; 18,6375 TL alış, 18,6466 TL satıış fiyatından işlem görüyor.Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (12 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

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Altın fiyatları, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.075,92 TL'den yapan gram altın bugün 1.071,28 TL alış, 1.071,47 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,080,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.020,00 liradan alınıyor, 7.078,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,552.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.494,00 liradan alınıyor, 3.551,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.775,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Aralık itibariyle 1.752,00 liradan alınıyor, 1.775,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 12 Aralık günü 6.926,00 TL alış, 7,004,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN 'ALTIN' YORUMU: "FİYATLAR YÜKSELECEK!"

Pra Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in faiz artırım sürecini bitireceği yönündeki beklentiler sonrası Ons altının son 5 ayın en yüksek rekorunu gördüğünü işaret etti ve yatırımcılara uyarıda bulundu.

İslam Memiş fiyatların daha da artacağını belirtti.

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