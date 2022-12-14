ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 14 Aralık 2022 FED faiz kararı öncesi tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1.100 TL olacak!

Altın fiyatları 14 Aralık 2022 Çarşamba günü FED Başkanı Jerome Powell'ın FED faiz kararı açıklaması yapacak olması nedeniyle merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Ayrıca önceki kapanışını yüzde 0,08 artışla 18,6453 TL'den yapan dolar, dün 18,6379 TL alış, 18,6527 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba günü FED faiz kararı öncesi altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 ARALIK 2022 SALI)

Altın fiyatları, 14 Aralık 2022 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.085,20 TL'den yapan gram altın bugün 1.084,25 TL alış, 1.084,48 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,156,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.079,00 liradan alınıyor, 7.149,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,590.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.523,00 liradan alınıyor, 3.586,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.795,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Aralık itibariyle 1.767,00 liradan alınıyor, 1.793,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Aralık günü 7.014,00 TL alış, 7,080,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

FED FAİZ KARARI BUGÜN AÇIKLANACAK

2022'nin son FED faiz toplantısı 13 Aralık'ta yapıldı.

İkinci toplantı ise bugün (14 Aralık) yapılacak.

Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alınacak.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED FAİZ KARARI AÇIKLAMASINA ÇEVRİLDİ

FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 21.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI ALTIN VE DOLARA YÖN VERECEK

Piyasaların gözleri Başkan Powell'in, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmasında olacak.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bilindiği üzere FED, 2022 yılında faizleri peş peşe artırma kararı almıştı. Yılın son FED faiz toplantısında faizlerin, yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle de 75 baz puan artırılacağı düşünülüyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN 'ALTIN' YORUMU

İslam Memiş yaptığı açıklamada ons altının gram atlına destek vereceğini belirtmiş ve "Bin 830 dolar üzerindeki atakların gram altın fiyatına da destek vereceğini görebiliriz. Bin 830 doların üstüne çıkarsa ons altın, gram altın da bin 100 aralığına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi gözler FED faiz kararı açıklamasına çevrildi.

