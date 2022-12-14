FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 14 Aralık 2022 FED faiz kararı öncesi tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1.100 TL olacak!

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 14 Aralık 2022 FED faiz kararı öncesi tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1.100 TL olacak!

14.12.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün (14 Aralık 2022 Çarşamba) hem FED faiz kararının açıklanacak olması sebebiyle hem de Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamasının ardından, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. FED faiz kararı bugün FED başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba günü FED faiz kararı öncesi altın fiyatları...

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 14 Aralık 2022 FED faiz kararı öncesi tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1.100 TL olacak!

Altın fiyatları 14 Aralık 2022 Çarşamba günü FED Başkanı Jerome Powell'ın FED faiz kararı açıklaması yapacak olması nedeniyle merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Ayrıca önceki kapanışını yüzde 0,08 artışla 18,6453 TL'den yapan dolar, dün 18,6379 TL alış, 18,6527 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba günü FED faiz kararı öncesi altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 ARALIK 2022 SALI)

13394464-728xauto

Altın fiyatları, 14 Aralık 2022 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.085,20 TL'den yapan gram altın bugün 1.084,25 TL alış, 1.084,48 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,156,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.079,00 liradan alınıyor, 7.149,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,590.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.523,00 liradan alınıyor, 3.586,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.795,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Aralık itibariyle 1.767,00 liradan alınıyor, 1.793,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Aralık günü 7.014,00 TL alış, 7,080,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

FED FAİZ KARARI BUGÜN AÇIKLANACAK

2022'nin son FED faiz toplantısı 13 Aralık'ta yapıldı.

İkinci toplantı ise bugün (14 Aralık) yapılacak.

Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alınacak.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED FAİZ KARARI AÇIKLAMASINA ÇEVRİLDİ

FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 21.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI ALTIN VE DOLARA YÖN VERECEK

Piyasaların gözleri Başkan Powell'in, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmasında olacak.

f1

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bilindiği üzere FED, 2022 yılında faizleri peş peşe artırma kararı almıştı. Yılın son FED faiz toplantısında faizlerin, yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle de 75 baz puan artırılacağı düşünülüyor.

j1

is

İSLAM MEMİŞ'TEN 'ALTIN' YORUMU

İslam Memiş yaptığı açıklamada ons altının gram atlına destek vereceğini belirtmiş ve "Bin 830 dolar üzerindeki atakların gram altın fiyatına da destek vereceğini görebiliriz. Bin 830 doların üstüne çıkarsa ons altın, gram altın da bin 100 aralığına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi gözler FED faiz kararı açıklamasına çevrildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü uzmandan dikkat çeken altın ve petrol sözleri: Yeni rekor için rakam paylaştı…Ünlü uzmandan dikkat çeken altın ve petrol sözleri: Yeni rekor için rakam paylaştı…
Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteğiBenzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 280 arttı, uzman isimler açıkladı: Yüzde 60 indirim...Araç sahipleri dikkat! Yüzde 280 arttı, uzman isimler açıkladı: Yüzde 60 indirim...
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın

En Çok Okunan Haberler

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

GSS borcu olanlar dikkat! Bu tarih kritik, borçlar silinecek

GSS borcu olanlar dikkat! Bu tarih kritik, borçlar silinecek

Kritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor

Kritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor

Türk petrolü için çalışmalar yoğunlaştı: Her gün 30 tanker petrol çıkıyor...

Türk petrolü için çalışmalar yoğunlaştı: Her gün 30 tanker petrol çıkıyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.