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ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 23 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Duyduklarınızı unutun!

23.12.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Swiss Asia Cpital Genel Müdürü Juerg Kiener'ın açıklaması sonrası, 23 Aralık 2022 Cuma günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Öte yandan Dolar önceki kapanışını 18,6752 TL'den yaptı. Dolar, geçtiğimiz gün 18,6700 TL alış, 18,6805 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Aralık 2022 cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 23 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Duyduklarınızı unutun!

Altın fiyatlarında son durum Swiss Asia Cpital Genel Müdürü Juerg Kiener'ın 2023'te fiyatların ons başına 4 bin dolara yükseleceğini söylemesi sonrası merak konusu oldu. Gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 23 Aralık 2022 cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (23 ARALIK 2022 CUMA)

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Altın fiyatları, 23 Aralık 2022 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.075,03 TL'den yapan gram altın bugün 1.077,63 TL alış, 1.077,86 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,132,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.076,00 liradan alınıyor, 7.150,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,578.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.523,00 liradan alınıyor, 3.585,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.788,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Aralık itibariyle 1.767,00 liradan alınıyor, 1.793,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Aralık günü 7.152,00 TL alış, 7,225,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT: "4 BİN DOLARA YÜKSELECEK"

Swiss Asia Capital Genel Müdürü Juerg Kiener 2023'te faiz artışları ve resesyon endişeleriyle dalgalanacak piyasada altın fiyatlarının ons başına 4 bin dolara yükseleceğini belirtti.

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