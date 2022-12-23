ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 23 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Duyduklarınızı unutun!

Altın fiyatlarında son durum Swiss Asia Cpital Genel Müdürü Juerg Kiener'ın 2023'te fiyatların ons başına 4 bin dolara yükseleceğini söylemesi sonrası merak konusu oldu. Gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 23 Aralık 2022 cuma gününün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 23 Aralık 2022 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.075,03 TL'den yapan gram altın bugün 1.077,63 TL alış, 1.077,86 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,132,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.076,00 liradan alınıyor, 7.150,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3,578.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.523,00 liradan alınıyor, 3.585,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.788,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Aralık itibariyle 1.767,00 liradan alınıyor, 1.793,00 liradan satılıyor.
Tam altın 23 Aralık günü 7.152,00 TL alış, 7,225,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Swiss Asia Capital Genel Müdürü Juerg Kiener 2023'te faiz artışları ve resesyon endişeleriyle dalgalanacak piyasada altın fiyatlarının ons başına 4 bin dolara yükseleceğini belirtti.