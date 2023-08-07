Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş doları işaret edip uyardı: “Bu fırsatlar yıl sonuna kadar gelmeyebilir”

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve dolar yatırımcılarına geçmişte yaptığı açıklamaları anımsatan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kendince yapılması gerekenleri sıraladı. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları uzman ismin açıklaması sonrası merak konusu oldu. İşte Memiş'in açıklaması ve güncel altın fiyatları...

YATIRIMCILAR DİKKAT: "BU SÜRECİN İYİ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Konuşmasına borsaya yönelik başlayan uzman isim, açıklamasında "Borsa İstanbul 7258 puanda, yüzde 1.26'lık değer artışı ile günü tamamladı. Borsa İstanbul 7174 seviyesine kadar geriledi. Sonra yükseldi. Kişisel beklentim kar satışlarına hazır olmak gerekiyor, ansızın satış gelirse bunun alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Yabancı yatırımcılar da girişlerini hızlandırdı. 280 dolar hedef seviyesi var, bu seviyeleri görmeye devam edeceğiz. Düşüşleri alım fırsatı göreceğiz ama 7000 üzerinde alım düşünmüyorum." ifadelerine yer verdi.

Dolar yatırımcılarına da değinen İslam Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Dolar / TL kurunda dalgalanma oldu, kafalar karıştı. Resmi kur ve serbest piyasalarda makas aralıkları devam ediyor. Resmi kur tarafında 26.95 karşımızda. 27.05 seviyesinde serbest piyasada. Türkiye'nin risk priminde artış oldu. Gerilemişti, 410'a kadar yükseldi ve dolar kurunda da 27 üzerinde ataklar gördük. 27 altında kalmak gibi bir düşüncesi var galiba, baskılanma devam ediyor. Doları TL'yi etkileyen bir faktör de dolar-euro'nun geri çekilmesi. Dolar endeksi de 102 doların üzerinde. Bu da pozitif etkiledi kuru. Elinde dolar bulunduran yatırımcının fırsata çevirmesi gerektiğini ifade ettim, top elinde dolar bulunduranlarda. Elimde dolarım var, tutmaya devam ediyorsun, tekrar 1.10 altına sarkan bir euro dolar paritesi var.

O KİŞİLER AVANTAJLI OLACAK!

Bu bant aralığında giriş yapanlar, euroya çevirenler avantajlı. Elinde dolar olan bu süreci iyi değerlendirmesi gerekiyor parite ile. Bu fırsatlar yıl sonuna kadar gelmeyebilir. Euro alabiliriz dolarla, parite düşük. Euro almak istemezsem ons altın ve ons gümüş alabilirim."

Açıklamasında "Yukarıda 1985 dolar direnç, aşağıda 1935 dolar destek seviyesi. Ons altın 1937 dolar seviyesinde, alınabilir bir seviyede. 1920'yi görebiliriz ancak 20 dolarlık riskten ziyade buradan giriş yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ağustos ayı içinde 2000 üzerinde ataklar beklediğimizi ifade ediyorum. Elinde dolar olan, altın almak isteyen bu fırsatları gözden geçirmeli." ifadelerini kullanan uzman isim, altına yönelik konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Gram altında da doların 27'nin üzerine çıkamaması negatif etkiye neden oldu. 1680-1730 lira aralığı var. Bu beklentimiz gerçekleşti. Aşağıda bir miktar alanımız var. Dolar TL 27.43'e kadar yükselince gram altın TL serbest piyasalarda 1738 liraya kadar yükseldi. Sıra düşüşe geldi. 1680 lira destek seviyesine sıra geldi. Orayı takip etmeye devam edeceğiz.

"ONS ALTINI TAKİP EDİN LÜTFEN"

Serbest piyasalarda gram altın 1700'ün altına sarktı. Dengeleniyor. Ons altını takip edin lütfen. Hızlıca ataklar görünce gram altında 1750, 1770'yi görmemiz sürpriz olmayacaktır. 1680-1730 bant aralığımız geçerli. 1730 görüldü, sıra geldi 1680'e. En azından yüzde 50 buradan alabilirsin.

Tekrar geri çekilmelerde diğer yüzde 50'ni alırsın. Çıkış yapmak için de malum birkaç ay bekleyeceğiz, 1800 üzerini bekleyeceğiz. Satmak için fırsatlar olacak ama şimdi değil."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (7 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.681,49 TL üzerinden yapan gram altın 1.682,46 liradan alınıyor, 1.682,77 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.104,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.968,00 liradan alınıyor, 11.081,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.578.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.88,00 liradan alınıyor, 5.566,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.789,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Ağustos itibariyle 2.744,00 liradan alınıyor, 2.783,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Ağustos günü 10.840.38 TL alış, 11.056,68 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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