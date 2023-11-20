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Altın yatırımcıları dikkat! Merkez Bankası faiz kararı perşembe günü açıklanacak! Uzman isim uyardı: "Alım fırsatları..."

20.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası faiz kararının perşembe günü açıklanacağını belirtip altın, gümüş, euro, sterlin, BTC'ye ilişkin açıklamada bulundu. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

Altın yatırımcıları dikkat! Merkez Bankası faiz kararı perşembe günü açıklanacak! Uzman isim uyardı: "Alım fırsatları..."

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 23 Kasım 2023 Perşembe günü duyuracak. . Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 35 seviyesine yükseltmişti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 23 Kasım tarihine dikkat çekip altın, gümüş, euro, sterlin, BTC kısa vadeli geri çekilmeler olabileceğini söyledi. İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi günü çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

UZMAN İSİM UYARDI: "GERİ ÇEKİLMELER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Uzman isim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Perşembe günü saat 14.00'te faiz kararını açıklayacağını belirtti. Piyasanın genel beklentisinin 250 bp faiz artıracağı yönünde olduğunu söyleyen Memiş, "Altın, gümüş, euro, sterlin, BTC'de kısa vadeli geri çekilmeler olacağını, alım fırsatları vereceğini düşünüyorum. Borsanın ise pozitif bir hafta geçireceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın bugün 1.829,26 liradan alınıyor ve 1.829,68 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 2.926,82 liradan alınıyor ve 2.991,53 liradan satılıyor.

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