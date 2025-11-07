Altın yatırımcıları dikkat! "Tamamen köpük" İslam Memiş tarih vererek uyardı: 'İyi geçecek'

Altında son durum... Yatırım sepetlerinin gözdesi altın son iki haftada yaşadığı sert düşüşü ile alım fırsatı doğurmuştu. Altın fiyatlarındaki yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Şu saatlerde hafif yükselişi ile dikkat çeken altın fiyatları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 10 bin TL'yi geçen çeyrek altın, 7 Kasım 2025 tarihinde 8.887,85 TL'den fiyatlanıyor.

Bu hafta en düşük 3 bin 928 doları test eden Ons altın...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalarla ilgili Haber Global'e konuştu. Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altın tarafında durma noktasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı;

"Burada eee gram altın ve ons altın yani 3.980 4.000 dolar aralan denilen bir ons altın var. Gram altın tarafında biliyorsunuz Merkez Bankası bu alımlarını durdurdu. Bu 11.500 12.500 dolar işçilikler vardı. Bunlar 3.500 dolara kadar kapandı. Bu hafta altın yatırımcıları, gram altın yatırımcısı TL ile takip edenler şunu sorguluyor. Ya Oğuz altın yükseliyor ama gram altın niye geriliyor? Kafaları karıştı. İşte Merkez Bankası alımları durdurunca haliyle gram altın geriliyor. Eee bura bu ay yani bir iki haftada dinlenecek. Bu alımlarını zaten bu ay yatırımcılar bitirecek. Ama Amerika'da işler biraz karışık. Yani hükümet kapalı. Maaşlarını alamıyorlar. Hava üstleri kapanabilir. Burada biraz bilerek ve isteyerek tantana yapacak gibi. Tam böyle o dedikodular, gerginlikler ayyuka çıkacak. Böyle dünya piyasaları tekrar böyle bir gerginleşecek."

"YİNE BİR KÖPÜK OLACAK"

"Yine bir köpük olabilir diyecekler ki yine bir köpük olabilir mi diyorsunuz?" sorusuna ise Memiş, "Köpük. Köpük. Tamamen köpük. Yani böyle bilerek ve isteyerek hükümeti kapalı tutuyorlar. Tam böyle piyasalar gerginleşirken merak etmeyin hükümeti açtık diye böyle bir yaygara yapacaklar." yanıtını verdi.

"KASIM AYI İYİ GEÇECEK"

Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarına Kasım ayıyla ilgili, "Genelde Kasım ayı iyi geçecek. Yani çok gergin olmaya gerek yok. Biraz daha ferah, biraz daha eee geçen aya kıyasla biraz daha sakin bir dönem geçecek. O yüzden vatandaşlarımız böyle ne düşüyorsa, ne sert bir şekilde gerilemişse imkanı olan alsın kenarda beklemeye tekrar devam etsin. Ocak ayında yeniden bir hikaye oluşacak zaten. Yani Aralık ayındaki hikayemiz de şu olacak. Yıl sonu pozisyon kapatmaları olacak. Hem dünyada hem Türkiye'de. Onların da bir iyimseliği olacak." diye konuştu.