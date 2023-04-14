Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Fırsat arayanlar iyi dinleyin' diyerek uyardı! Kritik seviyeleri tek tek açıkladı

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Rekora doymayan ons altın ABD enflasyon verilerinin ardından ciddi bir toparlanma yaşadı ve bu hareketliliğin ne kadar süreceği tüm yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzman Senol Kaan'dan kritik altın analizi geldi. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Senol Kaan altın yatırımı için fırsat arayanlara bir analiz hazırladı ve YouTube sayfası üzerinden yayınladı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

'Ons altın fiyatlarında bir geri çekilme olur ise ne kadar bir geri çekilme söz konusu olur? Bir fırsat gelir mi?' sorularını yanıtlayan Kaan ilk etapta dip seviyelere odaklanmak gerektiğini dile getirdi ve destek seviylerinde fiyatların yükseldiğini açıkladı.

Ons altın fiyatları 2040 seviyelerini aşamaz ise sonrasında tekrar bir geri çekilme yaşanabileceğini söyleyen Kaan, '2000'li bölgelerin altında bir kapanış gerçekleşirse işte o zaman 1945 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir' dedi.

'Eğer fırsat olarak değerlendirilmek isteniyorsa fiyatların 2000'li seviyelerin altına inmesi gerekiyor' açıklamasını da yapan Kaan altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi durumunda olası senaryoyu da açıkladı.

'BU SEVİYELERE DİKKAT!'

Kaan sözlerine şöyle devam etti; 'Eğer ons altın yeniden yükselişe geçer, 2050'li seviyelere kadar çıkar ise direnç seviyesi kırılmış olur ve o zaman 2098-2100'lü seviyelere kadar fiyat artışı ile karşı karşıya kalabiliriz' dedi.

2023 yılının altın ve gümüş için bir fırsat yılı olacağını söyleyen Kaan yatırımcılara 'Sabırlı olun' uyarısını da yaptı. Kaan; '2024 yılına kadar sabırlı bir şekilde bekleyen yatırımcılar için harika rakamların geleceğini düşünüyoruz' dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında son durum ise 13 ayın en yüksek seviyelerinde. Yıl başında 1100 TL'den satılan gram altın 4 buçuk ayda yüzde 17 kazandırdı. Bugün de rekor kıran gram altın 1273 TL'nin üzerini test etti.

Aynı dakikalarda ons altın ise 2061 dolara yükselerek 2074 dolarlık rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.

