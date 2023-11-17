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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim "Şanslı bir yatırım aracı" diyerek rakam verdi: "İhtimal çok yüksek!"

17.11.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ram altın için "Şanslı bir yatırım aracı" diyerek beklentilerini açıkladı. Ons altına da değinen uzman isim "2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar bir yükseliş benim için sürpriz olmaz." ifadesini kullandı. Peki bugün ons, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 17 Kasım 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim "Şanslı bir yatırım aracı" diyerek rakam verdi: "İhtimal çok yüksek!"

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gram altının, onsun geri çekilmesinden dolayı 1.841 TL seviyesine gerilediğini söyleyen Memiş, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uzman isim, "Yine hedef 1.880 TL. Devamında '1.900 TL seviyesinin üzerinden yılı tamamlayabiliriz' diye tahmin ediyorum." dedi. İşte 17 Kasım 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

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"YILI 2.000 DOLAR SEVİYESİNİN ÜZERİNDE TAMAMLAYABİLİR"

Açıklamalarına Ons altın ile başlayan uzman isim "İsrail-Filistin savaşıyla birlikte jeopolitik gerilimin altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi oldu. Ons altın 2008 dolar seviyesine kadar yükseldi" ifadesini kullandı. "Ons altın için teknik olarak aşağıda 1.908 dolar yukarıda 1.960 dolar band aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz" diyen uzman isim "Ons altının tekrar 1.900 dolar seviyesinin altına sarkma ihtimali zayıf" ifadelerini kullnadı. bugünkü ekonomik koşulların bunu gösterdiğini belirtti. Memiş, "Bugünkü ekonomik koşulların bunu gösteriyor, sarkarsa da orta ve uzun vadeli yatırımcılara iyi alım fırsatları sunabilir." dedi.

"Bu kısa vadeli baskılanma sonrası ons altında tekrar 2.000 doları hedef alan bir trend görebiliriz" açıklamasında bulunan uzman isim, ons altının yılı da 2.000 dolar seviyesi üzerinde tamamlayabileceğini belirtti.

Uzman isim 2024 yılı ons altın beklentisini şu sözlerle duyurdu:

"Beklentim 2.350 dolar seviyesi. Bu beklentilerimi de şu nedenlere bağlıyorum; özellikle merkez bankalarının faiz artırımlarında yavaş yavaş sona gelmesi, jeopolitik risk algısının piyasalarda devam ediyor olması, şu anda 105 seviyelerinde olan dolar endeksinde beklediğim 100 seviyesinin altına geri sarkmalar yaşanması altını pozitif yönde destekleyeceğini tahmin ediyorum."

ABD Merkez Bankası'nın (FED) önden yürütmeli faiz artırma politikasından dolayı ons altının 1 yıldır baskılandığına dikkat çeken Memiş, "Zaten altın değerinin altındaydı. 2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar bir yükseliş benim için sürpriz olmaz" yorumunda bulundu.

Uzman isim, "Gram altın için bu yıl ile alakalı kamuoyuna açıkladığım bir rakam vardı. O da 1.880 lira seviyesi. Zaten 2 haftadır 1.873 TL'yi gördük hemen hemen bu beklentimiz gerçekleşti. Yine hedef 1.880 TL devamında 1.900 TL seviyesinin üzerinden yılı tamamlayabiliriz diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI!

1.873 TL seviyelerine dikkat çeken Memiş, gram altın tarafında yükselişin sürmesi için bir problemin olmadığını belirtti. Gram altın, ons altının geri çekilmesinden dolayı 1.841 TL seviyesine gerilediğini söyleyen uzman ,isim şu açıklamayı yaptı:

"Burada 30 liralık bir geri çekilme normal. Ama 1.800-1.830 aralığı orta ve uzun vadeli yatırımcılar, düğün yapacak olanlar veya altın borcu olan yatırımcılar için bir fırsat konumunda."

Dolar kurunda güçlenmenin devam ettiğini belirten uzman isim, "Dolar, 28.50 Lira seviyesi üzerinde. Orta vadeli programa ve Merkez Bankası beklenti anketlerine baktığımızda doların güçleneceğine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Benim kişisel beklentim de bu yönde. Hem doların yükselmesi hem ons altının yükselmesi beraber olacağından dolayı gram altın 1.900-2.000 TL bandında yılı tamamlayabilir diye tahmin ediyorum. Ancak 2024 yılında gram altında ilk etapta 2.500 Lira seviyesinin hedef olma ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Memiş açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Jeopolitik risk gerilimiyle birlikte gram altında ekim getirisi de yatırımcısına aynı kazancı verdi. Dolayısıyla yılı yine birincilikle bitirecek gibi. Gram altın bir ayağı ons altında bir ayağı dolarda olan çift ayaklı bir enstrüman olduğu için her zaman şanslı bir yatırım aracı. Dolayısıyla elinde altın bulunduranlar kazanmaya devam ediyor"

ONS, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın 1.986,27 dolar alış, 1.986,53 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın 3.033,00 liradan alınıyor ve 3.070,00 liradan satılıyor.

Gram altın bugün 1.831,55 liradan alınıyor ve 1.831,87 liradan satılıyor.


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